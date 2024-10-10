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Магаданские рыбаки перевыполнили план по вылову лосося - РИА Новости, 10.10.2024
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13:55 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/losos-1977385863.html
Магаданские рыбаки перевыполнили план по вылову лосося
Магаданские рыбаки перевыполнили план по вылову лосося - РИА Новости, 10.10.2024
Магаданские рыбаки перевыполнили план по вылову лосося
Рыбаки Магаданской области в период путины 2024 года выловили 9,2 тысячи тонн лосося - это на 9% больше по сравнению с изначально выделенными на область... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:55
2024-10-10T13:55
экономика
магаданская область
дальний восток
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МАГАДАН, 10 окт - РИА Новости. Рыбаки Магаданской области в период путины 2024 года выловили 9,2 тысячи тонн лосося - это на 9% больше по сравнению с изначально выделенными на область объемами, сообщает правительство региона. Ранее комиссия по анадромным рыбам несколько раз повышала лимиты на вылов красной рыбы в Магаданской области. 2024 год считается неурожайным по подходам горбуши, но ее подходы оказались выше ожидаемых. "В неурожайный 2024 год, также, как и в 2023 году, удалось достичь рекордных показателей по вылову. Общий вылов в текущем году по всем направлениям составил 9,2 тысячи тонн, или 109% от изначально выделенных на область объемов. В последний раз в четном ряду лет объемы вылова лососей приближались к отметке 7,5 тысячи тонн в 2018 году, в остальные неурожайные годы этого столетия не превышали 5,5 тысячи тонн", - цитирует правительство региона руководителя департамента рыбного хозяйства Андрея Таболина. Дополняется, что в 2023 году, в урожайный пик колебаний численности для Магаданской области, общий вылов по всем направлениям составил более 15 тысяч тонн, или 90% от выделенных на область объемов. Тогда зафиксировали наибольший за последние 20 лет объем вылова. "Процент освоения выделенных для промысла объемов лососей в Магаданской области остается на самом высоком на Дальнем Востоке уровне. В 2024 году этот показатель составил более 80%. Кроме того, для представителей коренных малочисленных народов севера (КМНС) в области выделили для лова более 430 тонн лососей - на 90 тонн больше, чем в аналогичный по урожайности 2022 год", - дополняет ведомство.
https://ria.ru/20240522/losos-1947675481.html
https://ria.ru/20241010/ryba-1977361818.html
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экономика, магаданская область, дальний восток
Экономика, Магаданская область, Дальний Восток
Магаданские рыбаки перевыполнили план по вылову лосося

Рыбаки Магаданской области в период путины выловили 9,2 тысячи тонн лосося

© РИА Новости / СтрингерРыбаки ловят лосось у Охотского побережья острова Кунашир
Рыбаки ловят лосось у Охотского побережья острова Кунашир - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Рыбаки ловят лосось у Охотского побережья острова Кунашир. Архивное фото
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МАГАДАН, 10 окт - РИА Новости. Рыбаки Магаданской области в период путины 2024 года выловили 9,2 тысячи тонн лосося - это на 9% больше по сравнению с изначально выделенными на область объемами, сообщает правительство региона.
Ранее комиссия по анадромным рыбам несколько раз повышала лимиты на вылов красной рыбы в Магаданской области. 2024 год считается неурожайным по подходам горбуши, но ее подходы оказались выше ожидаемых.
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"В неурожайный 2024 год, также, как и в 2023 году, удалось достичь рекордных показателей по вылову. Общий вылов в текущем году по всем направлениям составил 9,2 тысячи тонн, или 109% от изначально выделенных на область объемов. В последний раз в четном ряду лет объемы вылова лососей приближались к отметке 7,5 тысячи тонн в 2018 году, в остальные неурожайные годы этого столетия не превышали 5,5 тысячи тонн", - цитирует правительство региона руководителя департамента рыбного хозяйства Андрея Таболина.
Дополняется, что в 2023 году, в урожайный пик колебаний численности для Магаданской области, общий вылов по всем направлениям составил более 15 тысяч тонн, или 90% от выделенных на область объемов. Тогда зафиксировали наибольший за последние 20 лет объем вылова.
"Процент освоения выделенных для промысла объемов лососей в Магаданской области остается на самом высоком на Дальнем Востоке уровне. В 2024 году этот показатель составил более 80%. Кроме того, для представителей коренных малочисленных народов севера (КМНС) в области выделили для лова более 430 тонн лососей - на 90 тонн больше, чем в аналогичный по урожайности 2022 год", - дополняет ведомство.
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