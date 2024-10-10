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Лавров встретился с главой МИД Лаоса - РИА Новости, 10.10.2024
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12:02 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/lavrov-1977358611.html
Лавров встретился с главой МИД Лаоса
Лавров встретился с главой МИД Лаоса - РИА Новости, 10.10.2024
Лавров встретился с главой МИД Лаоса
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Лаоса Салемсаем Коммаситом для обсуждения двусторонних вопросов. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:02
2024-10-10T12:02
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ВЬЕНТЬЯН, 10 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Лаоса Салемсаем Коммаситом для обсуждения двусторонних вопросов. Лавров прилетел во Вьентьян в четверг, в пятницу же министр примет участие в лидерской встрече Восточноазиатского саммита. "У нас есть хорошая возможность сегодня обсудить двустороннее сотрудничество и взаимодействие (в формате) "Россия - АСЕАН", - сказал глава МИД Лаоса в начале переговоров. В свою очередь, Лавров выразил уверенность в успешном проведении Лаосом мероприятий. Позже в МИД России сообщили, что министры обсудили реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне, а также вопросы "расширения торгово-экономических и гуманитарных связей, уплотнения координации в международных и региональных делах". "С российской стороны была дана позитивная оценка развитию диалогового партнерства Россия – АСЕАН в период председательства Лаоса в Ассоциации в текущем году", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. В столице Лаоса во вторник стартовала ежегодная серия лидерских встреч стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в пятницу же мероприятия завершатся заседанием ежегодного лидерского Восточноазиатского саммита, в состав постоянных участников которого входят как страны АСЕАН, так и ряд их диалоговых партнеров, включая Россию, Китай и США.
https://ria.ru/20240814/medvedev-1966258016.html
https://ria.ru/20240813/minoborony-1966027862.html
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в мире, лаос, россия, китай, сергей лавров
В мире, Лаос, Россия, Китай, Сергей Лавров
Лавров встретился с главой МИД Лаоса

Лавров встретился с главой МИД Лаоса для обсуждения двухсторонних вопросов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ВЬЕНТЬЯН, 10 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Лаоса Салемсаем Коммаситом для обсуждения двусторонних вопросов.
Лавров прилетел во Вьентьян в четверг, в пятницу же министр примет участие в лидерской встрече Восточноазиатского саммита.
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"У нас есть хорошая возможность сегодня обсудить двустороннее сотрудничество и взаимодействие (в формате) "Россия - АСЕАН", - сказал глава МИД Лаоса в начале переговоров.
В свою очередь, Лавров выразил уверенность в успешном проведении Лаосом мероприятий.
Позже в МИД России сообщили, что министры обсудили реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне, а также вопросы "расширения торгово-экономических и гуманитарных связей, уплотнения координации в международных и региональных делах".
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"С российской стороны была дана позитивная оценка развитию диалогового партнерства Россия – АСЕАН в период председательства Лаоса в Ассоциации в текущем году", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
В столице Лаоса во вторник стартовала ежегодная серия лидерских встреч стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в пятницу же мероприятия завершатся заседанием ежегодного лидерского Восточноазиатского саммита, в состав постоянных участников которого входят как страны АСЕАН, так и ряд их диалоговых партнеров, включая Россию, Китай и США.
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