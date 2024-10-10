https://ria.ru/20241010/lavrov-1977358611.html

Лавров встретился с главой МИД Лаоса

Лавров встретился с главой МИД Лаоса - РИА Новости, 10.10.2024

Лавров встретился с главой МИД Лаоса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Лаоса Салемсаем Коммаситом для обсуждения двусторонних вопросов. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:02

2024-10-10T12:02

2024-10-10T12:02

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ВЬЕНТЬЯН, 10 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Лаоса Салемсаем Коммаситом для обсуждения двусторонних вопросов. Лавров прилетел во Вьентьян в четверг, в пятницу же министр примет участие в лидерской встрече Восточноазиатского саммита. "У нас есть хорошая возможность сегодня обсудить двустороннее сотрудничество и взаимодействие (в формате) "Россия - АСЕАН", - сказал глава МИД Лаоса в начале переговоров. В свою очередь, Лавров выразил уверенность в успешном проведении Лаосом мероприятий. Позже в МИД России сообщили, что министры обсудили реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне, а также вопросы "расширения торгово-экономических и гуманитарных связей, уплотнения координации в международных и региональных делах". "С российской стороны была дана позитивная оценка развитию диалогового партнерства Россия – АСЕАН в период председательства Лаоса в Ассоциации в текущем году", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. В столице Лаоса во вторник стартовала ежегодная серия лидерских встреч стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в пятницу же мероприятия завершатся заседанием ежегодного лидерского Восточноазиатского саммита, в состав постоянных участников которого входят как страны АСЕАН, так и ряд их диалоговых партнеров, включая Россию, Китай и США.

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https://ria.ru/20240813/minoborony-1966027862.html

https://ria.ru/20240726/atr-1962068819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лаос, россия, китай, сергей лавров