https://ria.ru/20241010/lavrov-1977316925.html

Лавров прибыл в Лаос на Восточноазиатский саммит

Лавров прибыл в Лаос на Восточноазиатский саммит - РИА Новости, 10.10.2024

Лавров прибыл в Лаос на Восточноазиатский саммит

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг прибыл в столицу Лаоса, где 11 октября примет участие в Восточноазиатском саммите (ВАС), передает... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T05:02

2024-10-10T05:02

2024-10-10T08:22

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сша

лаос

сергей лавров

энтони блинкен

джо байден

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ВЬЕНТЬЯН, 10 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг прибыл в столицу Лаоса, где 11 октября примет участие в Восточноазиатском саммите (ВАС), передает корреспондент РИА Новости. Вьентьян уже начал собирать высоких гостей, поскольку во вторник там стартовала ежегодная серия лидерских встреч стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в пятницу же мероприятия завершатся заседанием ежегодного лидерского Восточноазиатского саммита, в состав постоянных участников которого входят как страны АСЕАН, так и ряд их диалоговых партнеров, включая Россию, Китай и США. Параллельно с российским министром Лаос посетит и госсекретарь США Энтони Блинкен, который будет участвовать в мероприятиях АСЕАН и ВАС вместо президента США Джо Байдена. МИД РФ не сообщал о возможных контактах с американской делегацией, однако в июле Лавров и Блинкен, также одновременно находившиеся в Лаосе на мероприятиях этих форматов, отдельно не встречались. Также в министерстве иностранных дел России 2 октября отмечали, что у министра запланированы двусторонние встречи с азиатскими коллегами, однако не уточняли, с кем именно. Восточноазиатский саммит - это форум для диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона по широкому кругу стратегических политических и экономических вопросов, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум глав государств Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также лидеров РФ и США.

https://ria.ru/20240814/medvedev-1966258016.html

https://ria.ru/20241009/mid-1977236977.html

россия

сша

лаос

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прибытие Лаврова в Лаос Лавров прибыл в Лаос, где 11 октября примет участие в Восточноазиатском саммите. Параллельно с ним Лаос посетит и Блинкен, который будет участвовать в мероприятиях АСЕАН и Восточноазиатского саммита вместо Байдена. Российский МИД не сообщал о возможных контактах с американской делегацией, однако в июле Лавров и Блинкен, также одновременно находившиеся в Лаосе на мероприятиях этих форматов, отдельно не встречались. В МИД также отмечали, что у Лаврова запланированы двусторонние встречи с азиатскими коллегами, но не уточняли с кем. 2024-10-10T05:02 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, лаос, сергей лавров, энтони блинкен, джо байден