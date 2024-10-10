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Лавров прибыл в Лаос на Восточноазиатский саммит
Лавров прибыл в Лаос на Восточноазиатский саммит - РИА Новости, 10.10.2024
Лавров прибыл в Лаос на Восточноазиатский саммит
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг прибыл в столицу Лаоса, где 11 октября примет участие в Восточноазиатском саммите (ВАС), передает... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T05:02
2024-10-10T05:02
2024-10-10T08:22
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ВЬЕНТЬЯН, 10 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг прибыл в столицу Лаоса, где 11 октября примет участие в Восточноазиатском саммите (ВАС), передает корреспондент РИА Новости. Вьентьян уже начал собирать высоких гостей, поскольку во вторник там стартовала ежегодная серия лидерских встреч стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в пятницу же мероприятия завершатся заседанием ежегодного лидерского Восточноазиатского саммита, в состав постоянных участников которого входят как страны АСЕАН, так и ряд их диалоговых партнеров, включая Россию, Китай и США. Параллельно с российским министром Лаос посетит и госсекретарь США Энтони Блинкен, который будет участвовать в мероприятиях АСЕАН и ВАС вместо президента США Джо Байдена. МИД РФ не сообщал о возможных контактах с американской делегацией, однако в июле Лавров и Блинкен, также одновременно находившиеся в Лаосе на мероприятиях этих форматов, отдельно не встречались. Также в министерстве иностранных дел России 2 октября отмечали, что у министра запланированы двусторонние встречи с азиатскими коллегами, однако не уточняли, с кем именно. Восточноазиатский саммит - это форум для диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона по широкому кругу стратегических политических и экономических вопросов, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум глав государств Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также лидеров РФ и США.
https://ria.ru/20240814/medvedev-1966258016.html
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Прибытие Лаврова в Лаос
Лавров прибыл в Лаос, где 11 октября примет участие в Восточноазиатском саммите. Параллельно с ним Лаос посетит и Блинкен, который будет участвовать в мероприятиях АСЕАН и Восточноазиатского саммита вместо Байдена. Российский МИД не сообщал о возможных контактах с американской делегацией, однако в июле Лавров и Блинкен, также одновременно находившиеся в Лаосе на мероприятиях этих форматов, отдельно не встречались. В МИД также отмечали, что у Лаврова запланированы двусторонние встречи с азиатскими коллегами, но не уточняли с кем.
2024-10-10T05:02
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в мире, россия, сша, лаос, сергей лавров, энтони блинкен, джо байден
В мире, Россия, США, Лаос, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Джо Байден
Лавров прибыл в Лаос на Восточноазиатский саммит
Глава МИД России Лавров прибыл в Лаос для участия в Восточноазиатском саммите