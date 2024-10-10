https://ria.ru/20241010/kvadrobery-1977472996.html

Квадроберы: что это такое, истоки появления движения, запрет в России

Квадроберы: кто это простыми словами, что такое квадробика, откуда пошло движение, запрет

Квадроберы: что это такое, истоки появления движения, запрет в России

Квадроберы — молодежная субкультура, ее представители надевают маски и хвосты, передвигаются на четвереньках, имитируя движения животных.Распространение... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T20:02

2024-10-10T20:02

2024-10-10T20:06

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Квадроберы — молодежная субкультура, ее представители надевают маски и хвосты, передвигаются на четвереньках, имитируя движения животных.Распространение квадробики вызвало дискуссию в стране. Что это такое и откуда пошло распространение движения среди подростков и детей, кто такие квадроберы простыми словами, зачем люди перевоплощаются в зверей и почему хотят запретить пропаганду квадроберства, — кратко об этом в материале РИА Новости.КвадроберыКвадроберы — дети и подростки, которые подражают животным и имитируют их повадки. Они используют различные аксессуары, отражающие принадлежность к определенному животному: маски, хвосты, уши и т. п.Что такое квадробикаСубкультура, тренд или спорт — что такое квадробика, однозначно ответить нельзя. Общественное мнение на этот счет расходится: одни считают квадробику безобидным хобби, другие уверены, что это потенциально опасное явление.История и развитие квадроберовИзначально квадробика (“квадро”, то есть “четыре”, плюс “аэробика”) — вид спорта был создан японским спортсменом, атлетом Кэнъити Ито. Он очень быстро бегал, но был внешне некрасив, и многие дразнили его за сходство с обезьяной.Кэнъити Ито начал наблюдать за животными. По некоторым данным, он даже жил в лесу, обучаясь их повадкам, а однажды едва не стал жертвой охотника.В итоге японский атлет разработал собственную методику бега на четырех конечностях, а его результаты вошли в Книгу рекордов Гиннесса.“В наше время квадробикой занимаются подростки 8-14 лет. В Россию это увлечение пришло в 2024 году. И сразу вызвало опасения в обществе”, — комментирует Лариса Окулик, психолог, коуч по детско-родительским отношениям.Идентификация с животными, скорее всего, идет под влиянием субкультур Запада (фурри, териане). Возможно, по словам эксперта, за всем этим стоят взрослые, которые, в отличие от детей, прекрасно понимают, что делают. Уже продается специальный корм для квадроберов, распространены маски, хвосты, уши, поводки и прочие аксессуары. Катерина Русакова, психолог платформы корпоративного благополучия “Понимаю” отмечает, что это вызывает беспокойство у родителей и педагогов, так как переодевание и подражание животным может быть симптомом более глубоких психологических проблем, таких как социальная изоляция и проблемы с самоидентификацией.“Многие, вовлеченные в эту субкультуру, не видят ничего плохого в данном увлечении — ведь это аэробная нагрузка, возможность оторвать детей от сидения в интернете, переключив их на какую-никакую физическую активность. Но если бы все сводилось только к физической активности, вряд ли бы эта субкультура вызвала бы такой общественный резонанс”, — отмечает Светлана Гришаева, кандидат психологических наук, доцент ГУУ.Как выглядит квадроберПодростки и дети надевают на себя костюмы: маски, перчатки-лапы, накладные хвосты и объявляют, что они — животные. В зависимости от того, повадкам какого зверя хотят подражать, дети и подбирают нужные аксессуары. Имитируют различных представителей фауны — кошек, собак, обезьян, лис, волков, тигров и других зверей.ПрыжкиКвадроберы считают свое увлечение неофициальным видом спорта. Ходят на четвереньках и прыгают как животные. При этом движения должны имитировать действия выбранного зверя. Создают даже собственные школы с домашними заданиями.Опасность для детейЕсли современные дети относятся к квадробике как к игре-спорту, по мнению эксперта, это неопасно. Изучать повадки животных, чтобы добиться результатов в спорте — это хорошая практика. Животные могут научить пластике движений, грации. Наблюдая, например, за кошкой, можно понять, как эффективнее двигаться, совершать прыжки и так далее. Повторяя за животными, мы получаем лучший результат, развиваем свое тело.Второй аспект касается развития головного мозга. “Дело в том, что мозг детей в возрасте 8-14 лет очень пластичен, в нем легко нарабатываются новые нейронные связи. Дети способны обучаться и переобучаться, это прекрасный возраст для развития внимания, наблюдательности (в том числе при наблюдении за животными)”, — поясняет Лариса Окулик.То есть квадробика, с одной стороны, позволяет развить и тело, и мозг. Но есть другая сторона. Существует кардинальная разница: одно дело — играть в зверей, другое — считать, что ты и есть зверь.“Вопросы и проблемы начинаются тогда, когда это увлечение переходит допустимые границы: ребенок перенимает агрессивные формы активности животного, что может приводить не только к физическим травмам его самого и окружающих, но и травмировать еще неокрепшую детскую/подростковую психику”, — говорит Светлана Гришаева.Если ребенок подавляющую часть времени проводит “в шкуре” животного, практически постоянно идентифицирует себя с ним, то происходит “расчеловечивание”, акцентирование животных инстинктов, а значит, освобождение себя от социальных ролей и связанных с ними обязанностей.“Дело в том, что когда дети не понимают, где игра, а где реальность — действительно опасно. Уже известны случаи, когда американские подростки пытались справить нужду на улице, как кошки и собаки, а на уроках учитель вместо речи слышит мяуканье и лай; дети отказываются пить из стаканов и есть из тарелок, требуя миски, и просят родителей выгулять их на поводке. Ребенок уже не играет, он живет. И это очень тонкая грань, за которой начинается деформация психики”, — поясняет специалист.Взрослым, нужно тонко и чутко отслеживать эту грань, за которой ребенок уже не играет, а “становится” животным, чтобы вовремя возвращать его в реальность. “Например, если ребенок просит пойти на прогулку на поводке, нужно посмеяться с ним вместе и сказать: мы дома уже поиграли в зверюшек, но мы люди: пойдем теперь гулять по-человечески”, — советует Лариса Окулик.Запрет в РоссииСегодня много говорят о квадроберах, вплоть до запрета этого движения и юридической ответственности за участие в нем. По словам первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, в Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе квадроберства. "Наказывать надо тех, кто делает это движение популярным, привлекательным", — сообщила депутат.Прямые запреты редко эффективны и могут усилить интерес к подобным субкультурам. “Вместо запретов важно сосредоточиться на причинах, по которым дети погружаются в эти роли, и предложить им психологическую поддержку. Открытый диалог поможет детям понять, что фантазии — это часть личностного роста, но они не должны замещать реальную жизнь. Родители, педагоги и психологи могут помочь детям развивать здоровые способы адаптации к реальности и строить полноценные социальные отношения”, – считает Катерина Русакова. Важно учитывать, что за подобными явлениями могут стоять реальные эмоциональные потребности детей. Родители и специалисты должны проявлять внимание и готовность помочь, чтобы предотвратить возможные негативные последствия этого феномена.Участие в виртуальных сообществах фурри, по мнению специлиста, может подвергать детей риску негативного влияния или манипуляций. Важно, чтобы родители внимательно следили за тем, сколько времени их дети проводят в этих субкультурах и с кем они общаются.По мнению Светланы Гришаевой, важно понимать, что любое действие обусловлено стремлением к удовлетворению потребностей. “Какие потребности удовлетворяет ребенок благодаря своему увлечению квадробингом? Пока мы не поймем мотивы увлечения этой субкультурой и не предложим конструктивные формы реализации этих мотивов — мы все время будем получать новые субкультуры, возможно еще более деструктивные, чем квадробика”, — заключила эксперт.

https://ria.ru/20241005/kvadrobery-1976469587.html

https://ria.ru/20241009/peskov-1977087786.html

https://ria.ru/20240911/kvadrobery-1971964812.html

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общество, россия, госдума рф, государственный университет управления