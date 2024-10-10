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В Кузбассе начали проверку после обвала породы на разрезе - РИА Новости, 10.10.2024
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10:11 10.10.2024 (обновлено: 10:31 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/kuzbass-1977339860.html
В Кузбассе начали проверку после обвала породы на разрезе
В Кузбассе начали проверку после обвала породы на разрезе - РИА Новости, 10.10.2024
В Кузбассе начали проверку после обвала породы на разрезе
Прокуратура Кемеровской области начала проверку соблюдения законодательства после обвала породы на горном участке Моховского угольного разреза, сообщает... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T10:11
2024-10-10T10:31
происшествия
кемеровская область
россия
беловский район
владимир вдовин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области начала проверку соблюдения законодательства после обвала породы на горном участке Моховского угольного разреза, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности в связи с обрушением горной породы на Моховском угольном разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь", - говорится в сообщении. Уточняется, что на место происшествия выехал исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Юрий Моор и прокурор Беловского района Владимир Вдовин. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Проведение ликвидационных работ и установление обстоятельств произошедшего находятся на контроле прокуратуры области. Ночью на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло обрушение грунта и породы. По предварительным данным, есть пострадавшие. Одного пострадавшего откопали живым, у него травма руки, он в больнице. Машинист буровой установки остается под завалами, связи с ним нет, ведется спасательная операция.
https://ria.ru/20241008/shakhta-1976872062.html
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кемеровская область
россия
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происшествия, кемеровская область, россия, беловский район, владимир вдовин
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Беловский район, Владимир Вдовин
В Кузбассе начали проверку после обвала породы на разрезе

Прокуратура начала проверку после обвала породы на угольном разрезе в Кузбассе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарьерный экскаватор на каменноугольном разрезе компании "Кузбассразрезуголь"
Карьерный экскаватор на каменноугольном разрезе компании Кузбассразрезуголь - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Карьерный экскаватор на каменноугольном разрезе компании "Кузбассразрезуголь". Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области начала проверку соблюдения законодательства после обвала породы на горном участке Моховского угольного разреза, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности в связи с обрушением горной породы на Моховском угольном разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что на место происшествия выехал исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Юрий Моор и прокурор Беловского района Владимир Вдовин. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Проведение ликвидационных работ и установление обстоятельств произошедшего находятся на контроле прокуратуры области.
Ночью на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло обрушение грунта и породы. По предварительным данным, есть пострадавшие. Одного пострадавшего откопали живым, у него травма руки, он в больнице. Машинист буровой установки остается под завалами, связи с ним нет, ведется спасательная операция.
Карьерный экскаватор на каменноугольном разрезе компании Кузбассразрезуголь - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Под завалами после обрушения породы остается человек
09:35
 
ПроисшествияКемеровская областьРоссияБеловский районВладимир Вдовин
 
 
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