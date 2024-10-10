https://ria.ru/20241010/kuzbass-1977339860.html

В Кузбассе начали проверку после обвала породы на разрезе

В Кузбассе начали проверку после обвала породы на разрезе - РИА Новости, 10.10.2024

В Кузбассе начали проверку после обвала породы на разрезе

Прокуратура Кемеровской области начала проверку соблюдения законодательства после обвала породы на горном участке Моховского угольного разреза, сообщает... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T10:11

2024-10-10T10:11

2024-10-10T10:31

происшествия

кемеровская область

россия

беловский район

владимир вдовин

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области начала проверку соблюдения законодательства после обвала породы на горном участке Моховского угольного разреза, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности в связи с обрушением горной породы на Моховском угольном разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь", - говорится в сообщении. Уточняется, что на место происшествия выехал исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Юрий Моор и прокурор Беловского района Владимир Вдовин. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Проведение ликвидационных работ и установление обстоятельств произошедшего находятся на контроле прокуратуры области. Ночью на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло обрушение грунта и породы. По предварительным данным, есть пострадавшие. Одного пострадавшего откопали живым, у него травма руки, он в больнице. Машинист буровой установки остается под завалами, связи с ним нет, ведется спасательная операция.

https://ria.ru/20241008/shakhta-1976872062.html

https://ria.ru/20241010/kuzbass-1977335131.html

кемеровская область

россия

беловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кемеровская область, россия, беловский район, владимир вдовин