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В Кузбассе приостановили работы на блоке разреза после аварии - РИА Новости, 10.10.2024
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09:52 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/kuzbass-1977338189.html
В Кузбассе приостановили работы на блоке разреза после аварии
В Кузбассе приостановили работы на блоке разреза после аварии - РИА Новости, 10.10.2024
В Кузбассе приостановили работы на блоке разреза после аварии
Технологические работы на блоке разреза "Моховский" в Кузбассе, где произошла авария, приостановлены, сообщили РИА Новости в министерстве угольной... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T09:52
2024-10-10T09:52
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 10 окт – РИА Новости. Технологические работы на блоке разреза "Моховский" в Кузбассе, где произошла авария, приостановлены, сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона. Ночью на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло обрушение грунта и породы. По предварительным данным, есть пострадавшие. Одного пострадавшего откопали живым, у него травма руки, он в больнице. Машинист буровой установки остается под завалами, связи с ним нет, ведется спасательная операция. "Этот блок, где произошла авария, там технологические работы приостановлены, ведется спасательная операция", – сообщил собеседник агентства.
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происшествия, кемеровская область
Происшествия, Кемеровская область
В Кузбассе приостановили работы на блоке разреза после аварии

В Кузбассе приостановили работы на блоке разреза, где произошло обрушение

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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КЕМЕРОВО, 10 окт – РИА Новости. Технологические работы на блоке разреза "Моховский" в Кузбассе, где произошла авария, приостановлены, сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона.
Ночью на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло обрушение грунта и породы. По предварительным данным, есть пострадавшие. Одного пострадавшего откопали живым, у него травма руки, он в больнице. Машинист буровой установки остается под завалами, связи с ним нет, ведется спасательная операция.
"Этот блок, где произошла авария, там технологические работы приостановлены, ведется спасательная операция", – сообщил собеседник агентства.
Произошло обрушение породы в очистном забое на шахте Восточная Денисовская в Нерюнгринском районе в Якутии - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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ПроисшествияКемеровская область
 
 
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