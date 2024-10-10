https://ria.ru/20241010/kuzbass-1977338189.html

В Кузбассе приостановили работы на блоке разреза после аварии

В Кузбассе приостановили работы на блоке разреза после аварии - РИА Новости, 10.10.2024

В Кузбассе приостановили работы на блоке разреза после аварии

Технологические работы на блоке разреза "Моховский" в Кузбассе, где произошла авария, приостановлены, сообщили РИА Новости в министерстве угольной... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T09:52

2024-10-10T09:52

2024-10-10T09:52

происшествия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 10 окт – РИА Новости. Технологические работы на блоке разреза "Моховский" в Кузбассе, где произошла авария, приостановлены, сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона. Ночью на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло обрушение грунта и породы. По предварительным данным, есть пострадавшие. Одного пострадавшего откопали живым, у него травма руки, он в больнице. Машинист буровой установки остается под завалами, связи с ним нет, ведется спасательная операция. "Этот блок, где произошла авария, там технологические работы приостановлены, ведется спасательная операция", – сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241008/shakhta-1976875681.html

кемеровская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кемеровская область