https://ria.ru/20241010/kuzbass-1977335549.html

Пострадавший при обрушении на разрезе в Кузбассе получил травму руки

Пострадавший при обрушении на разрезе в Кузбассе получил травму руки - РИА Новости, 10.10.2024

Пострадавший при обрушении на разрезе в Кузбассе получил травму руки

Машинист бульдозера, спасенный при обрушении горной породы на угольном разрезе в Кузбассе, получил травму пальцев руки, сообщили РИА Новости в пресс-службе УК... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T09:38

2024-10-10T09:38

2024-10-10T09:38

происшествия

кузбассразрезуголь

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 10 окт – РИА Новости. Машинист бульдозера, спасенный при обрушении горной породы на угольном разрезе в Кузбассе, получил травму пальцев руки, сообщили РИА Новости в пресс-службе УК "Кузбассразрезуголь". Ночью на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло обрушение грунта и породы. По предварительным данным, есть пострадавшие. По данным экстренных служб, одного пострадавшего откопали живым, у него незначительные повреждения, он в больнице. "В зоне смещения (горной породы – ред.) оказались два работника: машинист бульдозера и машинист буровой установки. В настоящее время первый работник доставлен в медицинское учреждение для обследования. По предварительной информации, он получил травму пальцев руки. На предприятии реализуется план ликвидации аварии. "Моховским угольным разрезом" мобилизованы все материально-технические ресурсы для проведения горно-спасательных работ с целью освобождения машиниста буровой установки", – сообщили в угледобывающей компании.

https://ria.ru/20241008/shakhta-1976875681.html

кемеровская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кузбассразрезуголь, кемеровская область