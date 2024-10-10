https://ria.ru/20241010/kuzbass-1977335131.html

Под завалами после обрушения породы остается человек

Под завалами после обрушения породы остается человек - РИА Новости, 10.10.2024

Под завалами после обрушения породы остается человек

Машинист буровой установки остается под завалами после обрушения породы на Моховском разрезе в Кузбассе, ведутся горно-спасательные работы, сообщили РИА Новости РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T09:35

2024-10-10T09:35

2024-10-10T10:56

происшествия

россия

кузбассразрезуголь

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Машинист буровой установки остается под завалами после обрушения породы на Моховском разрезе в Кузбассе, ведутся горно-спасательные работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе УК "Кузбассразрезуголь". Ранее региональное управление СК РФ сообщало, что в ночь на четверг на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло внезапное обрушение грунта и породы. Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). По данным компании, ночью на разрезе ночью произошло смещение горной породы. В зоне смещения оказались два работника – машинист бульдозера и машинист буровой установки. "На предприятии реализуется план ликвидации аварии. "Моховским угольным разрезом" мобилизованы все материально-технические ресурсы для проведения горно-спасательных работ с целью освобождения машиниста буровой установки", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что машинист бульдозера доставлен в медицинское учреждение для обследования. По предварительной информации, он получил травму пальцев руки. -0-

https://ria.ru/20240724/shakhta-1961806263.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, кузбассразрезуголь, следственный комитет россии (ск рф)