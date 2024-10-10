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Под завалами после обрушения породы остается человек - РИА Новости, 10.10.2024
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09:35 10.10.2024 (обновлено: 10:56 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/kuzbass-1977335131.html
Под завалами после обрушения породы остается человек
Под завалами после обрушения породы остается человек - РИА Новости, 10.10.2024
Под завалами после обрушения породы остается человек
Машинист буровой установки остается под завалами после обрушения породы на Моховском разрезе в Кузбассе, ведутся горно-спасательные работы, сообщили РИА Новости РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T09:35
2024-10-10T10:56
происшествия
россия
кузбассразрезуголь
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Машинист буровой установки остается под завалами после обрушения породы на Моховском разрезе в Кузбассе, ведутся горно-спасательные работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе УК "Кузбассразрезуголь". Ранее региональное управление СК РФ сообщало, что в ночь на четверг на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло внезапное обрушение грунта и породы. Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). По данным компании, ночью на разрезе ночью произошло смещение горной породы. В зоне смещения оказались два работника – машинист бульдозера и машинист буровой установки. "На предприятии реализуется план ликвидации аварии. "Моховским угольным разрезом" мобилизованы все материально-технические ресурсы для проведения горно-спасательных работ с целью освобождения машиниста буровой установки", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что машинист бульдозера доставлен в медицинское учреждение для обследования. По предварительной информации, он получил травму пальцев руки. -0-
https://ria.ru/20240724/shakhta-1961806263.html
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происшествия, россия, кузбассразрезуголь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кузбассразрезуголь, Следственный комитет России (СК РФ)
Под завалами после обрушения породы остается человек

На Моховском разрезе в Кузбассе машинист буровой установки остается под завалами

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарьерный экскаватор на каменноугольном разрезе компании "Кузбассразрезуголь"
Карьерный экскаватор на каменноугольном разрезе компании Кузбассразрезуголь - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Карьерный экскаватор на каменноугольном разрезе компании "Кузбассразрезуголь". Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Машинист буровой установки остается под завалами после обрушения породы на Моховском разрезе в Кузбассе, ведутся горно-спасательные работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе УК "Кузбассразрезуголь".
Ранее региональное управление СК РФ сообщало, что в ночь на четверг на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло внезапное обрушение грунта и породы. Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).
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По данным компании, ночью на разрезе ночью произошло смещение горной породы. В зоне смещения оказались два работника – машинист бульдозера и машинист буровой установки.
"На предприятии реализуется план ликвидации аварии. "Моховским угольным разрезом" мобилизованы все материально-технические ресурсы для проведения горно-спасательных работ с целью освобождения машиниста буровой установки", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что машинист бульдозера доставлен в медицинское учреждение для обследования. По предварительной информации, он получил травму пальцев руки. -0-
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ПроисшествияРоссияКузбассразрезугольСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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