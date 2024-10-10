https://ria.ru/20241010/kuzbass-1977335131.html
Под завалами после обрушения породы остается человек
Под завалами после обрушения породы остается человек - РИА Новости, 10.10.2024
Под завалами после обрушения породы остается человек
Машинист буровой установки остается под завалами после обрушения породы на Моховском разрезе в Кузбассе, ведутся горно-спасательные работы, сообщили РИА Новости РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T09:35
2024-10-10T09:35
2024-10-10T10:56
происшествия
россия
кузбассразрезуголь
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977331049_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c4a57ae943351b27c76c823fb1e63403.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Машинист буровой установки остается под завалами после обрушения породы на Моховском разрезе в Кузбассе, ведутся горно-спасательные работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе УК "Кузбассразрезуголь". Ранее региональное управление СК РФ сообщало, что в ночь на четверг на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло внезапное обрушение грунта и породы. Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). По данным компании, ночью на разрезе ночью произошло смещение горной породы. В зоне смещения оказались два работника – машинист бульдозера и машинист буровой установки. "На предприятии реализуется план ликвидации аварии. "Моховским угольным разрезом" мобилизованы все материально-технические ресурсы для проведения горно-спасательных работ с целью освобождения машиниста буровой установки", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что машинист бульдозера доставлен в медицинское учреждение для обследования. По предварительной информации, он получил травму пальцев руки. -0-
https://ria.ru/20240724/shakhta-1961806263.html
https://ria.ru/20241008/shakhta-1976872062.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977331049_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc312a42fae4f46d234e58d673fe7d5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, кузбассразрезуголь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кузбассразрезуголь, Следственный комитет России (СК РФ)
Под завалами после обрушения породы остается человек
На Моховском разрезе в Кузбассе машинист буровой установки остается под завалами
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Машинист буровой установки остается под завалами после обрушения породы на Моховском разрезе в Кузбассе, ведутся горно-спасательные работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе УК "Кузбассразрезуголь".
Ранее региональное управление СК РФ
сообщало, что в ночь на четверг на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло внезапное обрушение грунта и породы. Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).
По данным компании, ночью на разрезе ночью произошло смещение горной породы. В зоне смещения оказались два работника – машинист бульдозера и машинист буровой установки.
"На предприятии реализуется план ликвидации аварии. "Моховским угольным разрезом" мобилизованы все материально-технические ресурсы для проведения горно-спасательных работ с целью освобождения машиниста буровой установки", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что машинист бульдозера доставлен в медицинское учреждение для обследования. По предварительной информации, он получил травму пальцев руки. -0-