https://ria.ru/20241010/kuzbass-1977327265.html

В Кузбассе из разреза подняли пострадавшего при обрушении породы

В Кузбассе из разреза подняли пострадавшего при обрушении породы - РИА Новости, 10.10.2024

В Кузбассе из разреза подняли пострадавшего при обрушении породы

Одного пострадавшего при обрушении породы на разрезе в Кузбассе подняли, он жив и доставлен в больницу, второго откапывают, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T08:38

2024-10-10T08:38

2024-10-10T08:38

происшествия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 10 окт – РИА Новости. Одного пострадавшего при обрушении породы на разрезе в Кузбассе подняли, он жив и доставлен в больницу, второго откапывают, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. "Одного подняли – он в больнице, видимых повреждений нет, второго откапывают", – сообщил собеседник агентства. Сообщалось, что ночью 10 октября на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло внезапное обрушение грунта и породы. По предварительным данным, есть пострадавшие. СУСК региона возбудило уголовное дело по статье по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).

https://ria.ru/20240325/zaval-1935695940.html

кемеровская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кемеровская область