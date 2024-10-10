https://ria.ru/20241010/kuzbass-1977327265.html
В Кузбассе из разреза подняли пострадавшего при обрушении породы
В Кузбассе из разреза подняли пострадавшего при обрушении породы - РИА Новости, 10.10.2024
В Кузбассе из разреза подняли пострадавшего при обрушении породы
Одного пострадавшего при обрушении породы на разрезе в Кузбассе подняли, он жив и доставлен в больницу, второго откапывают, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T08:38
2024-10-10T08:38
2024-10-10T08:38
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 10 окт – РИА Новости. Одного пострадавшего при обрушении породы на разрезе в Кузбассе подняли, он жив и доставлен в больницу, второго откапывают, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. "Одного подняли – он в больнице, видимых повреждений нет, второго откапывают", – сообщил собеседник агентства. Сообщалось, что ночью 10 октября на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло внезапное обрушение грунта и породы. По предварительным данным, есть пострадавшие. СУСК региона возбудило уголовное дело по статье по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).
https://ria.ru/20240325/zaval-1935695940.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область
Происшествия, Кемеровская область
В Кузбассе из разреза подняли пострадавшего при обрушении породы
В Кузбассе из разреза подняли пострадавшего при обрушении породы, он жив