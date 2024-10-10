https://ria.ru/20241010/kuzbass-1977325359.html
На Моховском разрезе в Кузбассе обрушился грунт
На Моховском разрезе в Кузбассе обрушился грунт - РИА Новости, 10.10.2024
На Моховском разрезе в Кузбассе обрушился грунт
На Моховском разрезе в Кузбассе обрушились порода и грунт, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T08:18
2024-10-10T08:18
2024-10-10T09:50
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 10 окт — РИА Новости. На Моховском разрезе в Кузбассе обрушились порода и грунт, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области."Предварительно установлено, что ночью 10 октября 2024 года на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло внезапное обрушение грунта и породы. По предварительным данным, есть пострадавшие", — уточнило ведомство.Следователи СУ СК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.Как рассказали РИА Новости в экстренных службах региона, одного пострадавшего при обрушении породы подняли, он жив и доставлен в больницу. Второго пострадавшего сейчас откапывают.Прокуратура Кемеровской области организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности в связи с произошедшим."На место происшествия выехал исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Юрий Моор и прокурор Беловского района Владимир Вдовин", — сообщили в ведомстве.Там отметили, что проведение ликвидационных работ и установление обстоятельств произошедшего находятся на контроле прокуратуры области.
https://ria.ru/20241008/shakhta-1976872062.html
https://ria.ru/20240724/shakhta-1961806263.html
https://ria.ru/20230222/obrushenie-1853723408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Моховском разрезе в Кузбассе обрушился грунт
На Моховском разрезе в Кузбассе обрушился грунт, есть пострадавшие
КЕМЕРОВО, 10 окт — РИА Новости.
На Моховском разрезе в Кузбассе обрушились порода и грунт, сообщила пресс-служба СУ СК
по Кемеровской области.
«
"Предварительно установлено, что ночью 10 октября 2024 года на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло внезапное обрушение грунта и породы. По предварительным данным, есть пострадавшие", — уточнило ведомство.
Следователи СУ СК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.
Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Как рассказали РИА Новости в экстренных службах региона, одного пострадавшего при обрушении породы подняли, он жив и доставлен в больницу. Второго пострадавшего сейчас откапывают.
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности в связи с произошедшим.
"На место происшествия выехал исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Юрий Моор и прокурор Беловского района Владимир Вдовин", — сообщили в ведомстве.
Там отметили, что проведение ликвидационных работ и установление обстоятельств произошедшего находятся на контроле прокуратуры области.