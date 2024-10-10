https://ria.ru/20241010/kreml-1977363496.html

В Кремле чувствуют себя хорошо, несмотря на магнитные бури, заявил Песков

В Кремле чувствуют себя хорошо, несмотря на магнитные бури, заявил Песков - РИА Новости, 10.10.2024

В Кремле чувствуют себя хорошо, несмотря на магнитные бури, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле чувствуют себя хорошо, несмотря на магнитные бури, и продолжают работать. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:15

2024-10-10T12:15

2024-10-10T12:15

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михаил леус

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле чувствуют себя хорошо, несмотря на магнитные бури, и продолжают работать. "Чувствуем себя хорошо, работаем. Спасибо", - сказал Песков, отвечая на вопрос о самочувствии в Кремле сегодня во время магнитных бурь. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что очень сильные магнитные бури ожидаются на Земле в четверг, они могут стать самыми продолжительными и сильными в году, сохраняясь до воскресенья.

https://ria.ru/20241010/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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Дарья Буймова

россия, земля, дмитрий песков, михаил леус, общество