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В Кремле чувствуют себя хорошо, несмотря на магнитные бури, заявил Песков
В Кремле чувствуют себя хорошо, несмотря на магнитные бури, заявил Песков - РИА Новости, 10.10.2024
В Кремле чувствуют себя хорошо, несмотря на магнитные бури, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле чувствуют себя хорошо, несмотря на магнитные бури, и продолжают работать. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:15
2024-10-10T12:15
2024-10-10T12:15
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле чувствуют себя хорошо, несмотря на магнитные бури, и продолжают работать. "Чувствуем себя хорошо, работаем. Спасибо", - сказал Песков, отвечая на вопрос о самочувствии в Кремле сегодня во время магнитных бурь. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что очень сильные магнитные бури ожидаются на Земле в четверг, они могут стать самыми продолжительными и сильными в году, сохраняясь до воскресенья.
https://ria.ru/20241010/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, земля, дмитрий песков, михаил леус, общество
Россия, Земля, Дмитрий Песков, Михаил Леус, Общество
В Кремле чувствуют себя хорошо, несмотря на магнитные бури, заявил Песков
Песков: в Кремле чувствуют себя хорошо и работают, несмотря на магнитные бури