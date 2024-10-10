Рейтинг@Mail.ru
В Кремле чувствуют себя хорошо, несмотря на магнитные бури, заявил Песков - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/kreml-1977363496.html
В Кремле чувствуют себя хорошо, несмотря на магнитные бури, заявил Песков
В Кремле чувствуют себя хорошо, несмотря на магнитные бури, заявил Песков - РИА Новости, 10.10.2024
В Кремле чувствуют себя хорошо, несмотря на магнитные бури, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле чувствуют себя хорошо, несмотря на магнитные бури, и продолжают работать. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:15
2024-10-10T12:15
россия
земля
дмитрий песков
михаил леус
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950321826_0:218:3253:2048_1920x0_80_0_0_a910a3e552ba07a307b80191c46a693c.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле чувствуют себя хорошо, несмотря на магнитные бури, и продолжают работать. "Чувствуем себя хорошо, работаем. Спасибо", - сказал Песков, отвечая на вопрос о самочувствии в Кремле сегодня во время магнитных бурь. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что очень сильные магнитные бури ожидаются на Земле в четверг, они могут стать самыми продолжительными и сильными в году, сохраняясь до воскресенья.
https://ria.ru/20241010/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
россия
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950321826_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_1d39d8744d284f00d85923dc33ba4324.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, земля, дмитрий песков, михаил леус, общество
Россия, Земля, Дмитрий Песков, Михаил Леус, Общество
В Кремле чувствуют себя хорошо, несмотря на магнитные бури, заявил Песков

Песков: в Кремле чувствуют себя хорошо и работают, несмотря на магнитные бури

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле чувствуют себя хорошо, несмотря на магнитные бури, и продолжают работать.
"Чувствуем себя хорошо, работаем. Спасибо", - сказал Песков, отвечая на вопрос о самочувствии в Кремле сегодня во время магнитных бурь.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что очень сильные магнитные бури ожидаются на Земле в четверг, они могут стать самыми продолжительными и сильными в году, сохраняясь до воскресенья.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Сбои техники и головные боли. Стоит ли бояться магнитных бурь
Вчера, 15:19
 
РоссияЗемляДмитрий ПесковМихаил ЛеусОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала