https://ria.ru/20241010/kredit-1977314369.html

Верховный суд запретил страховать кредиты без согласия заемщика

Верховный суд запретил страховать кредиты без согласия заемщика - РИА Новости, 10.10.2024

Верховный суд запретил страховать кредиты без согласия заемщика

Верховный суд РФ признал незаконной практику включения в кредитные договоры обязательства оплатить страховку от несчастного случая без отдельного письменного... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T03:47

2024-10-10T03:47

2024-10-10T03:47

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россия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ признал незаконной практику включения в кредитные договоры обязательства оплатить страховку от несчастного случая без отдельного письменного согласия на это клиента банка, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам. Поводом стало дело жителя Екатеринбурга, который взял потребительский кредит почти на 2 миллиона рублей. Одновременно ему оформили полис добровольного страхования заемщика от несчастных случаев за 156 тысяч рублей. Позднее он попытался отказаться от полиса и вернуть деньги, но банк отказал. Тогда он добился отмены через финансового уполномоченного, но банк пошел в суд и спор в итоге дошел до Верховного суда РФ. "Условия об обязанности заемщика заключить другие договоры либо приобретать услуги кредитора или третьих лиц за плату в целях заключения договора потребительского кредита или его исполнения могут быть включены в индивидуальные условия договора потребительского кредита только тогда, когда заемщик выразил в письменной форме свое согласие на это в заявлении о предоставлении потребительского кредита", - указал суд. Коллегия отметила, что банк должен обеспечить возможность заемщику согласиться или отказаться от оказания ему за отдельную плату дополнительных услуг. Проставление кредитором отметок о согласии, либо выражение кредитором за заемщика согласия в ином виде, или формирование кредитором условий, предполагающих изначальное согласие заемщика на предоставление ему дополнительных услуг, не допускается, отмечается в определении. Суд обратил внимание, что в условия кредитного договора было включено условие о заключении договора страхования с единственным возможным заранее определенным страховщиком. При этом на первой странице заявления о предоставлении кредита в разделе "Выражаю свое согласие/несогласие на заключение договора добровольного страхования" нет никаких отметок. Кроме того, подпись заемщика на первой странице заявления отсутствует. "То, что потребитель подписал предложенные ему индивидуальные условия договора потребительского кредита, само по себе не устраняет факт нарушения кредитором положений закона "О потребительском кредите", - отмечается в определении. Суд отменил как незаконные предыдущие решения и направил дело на новое рассмотрение.

https://ria.ru/20241010/avtokredit-1977307807.html

https://ria.ru/20241009/bankrotstvo-1600141843.html

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верховный суд рф, россия, екатеринбург, кредиты