https://ria.ru/20241010/krasnoyarskiy-kray-1977407558.html

Коммунальную технику получили 17 муниципалитетов Красноярского края

Коммунальную технику получили 17 муниципалитетов Красноярского края - РИА Новости, 10.10.2024

Коммунальную технику получили 17 муниципалитетов Красноярского края

Новую коммунальную технику получили 17 муниципалитетов Красноярского края, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство строительства... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:26

2024-10-10T15:26

2024-10-10T15:26

красноярский край

заозерный

уяр

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КЕМЕРОВО, 10 окт – РИА Новости. Новую коммунальную технику получили 17 муниципалитетов Красноярского края, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. "Ключи от новой коммунальной техники получили руководители муниципальных образований края, победивших в конкурсе за качественное содержание общественных пространств, благоустроенных в 2020-2023 годах, в том числе по нацпроекту "Жильё и городская среда", – говорится в сообщении. Уточняется, что из 38 муниципалитетов-претендентов победу одержали города Заозёрный, Иланский, Уяр, посёлки Емельяново, Козулька, Абан и Прилужье Ужурского района, Таёжный Богучанского района, сёла Ермаковское, Казачинское, Новобирилюссы, Байкит Эвенкийского муниципального района, Галанино Казачинского района, Дорохово Назаровского района, Озёрное Енисейского района, Тесь Минусинского района, Чечеул Канского района. Районы получили ковшовые погрузчики и уборочные машины для коммунального хозяйства и содержания дорог. "Конкурс проводится по инициативе губернатора уже второй раз для того, чтобы с помощью техники аккуратно, в хорошем состоянии содержать общественные пространства. В этом году от муниципалитетов поступило больше заявок, чем в прошлом. И победителей в этом году больше, чем в прошлом", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Красноярского края Сергея Кузьмина. В прошлом году новую технику для уборки общественных пространств получили 13 муниципалитетов края. В этом году в крае появилось ещё около 60 новых территорий для отдыха и спорта. С 2017 года, за время действия краевой программы формирования комфортной городской среды и федерального нацпроекта "Жильё и комфортная городская среда", в регионе благоустроено более 400 общественных пространств и более 2 тысяч дворов.

https://ria.ru/20241009/gospodderzhka-1977176069.html

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красноярский край

заозерный

уяр

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красноярский край, заозерный, уяр