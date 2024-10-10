Премьер Грузии ответил на резолюцию ЕП о заморозке финансирования
Премьер Грузии Кобахидзе антигрузинскую резолюцию ЕП несправедливой
© AP Photo / Pamela SmithПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН
© AP Photo / Pamela Smith
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал принятую Европарламентом резолюцию несправедливой и неэффективной.
В среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге недовольные политикой Тбилиси депутаты одобрили резолюцию "Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии". В поддержку проголосовали 495 депутатов, против выступили 73, а 86 воздержались. Резолюция призывает ЕС и его государства-члены привлечь к ответственности и ввести персональные санкции против всех, кто несет ответственность за подрыв демократии в Грузии, включая (основателя правящей партии "Грузинская мечта") Бидзину Иванишвили, а также заморозить все финансирование ЕС для этой страны.
"Несправедливость этой резолюции совершенно очевидна. Опять разговоры о наказании "Грузинской мечты", снова разговоры о защите "Национального движения" (оппозиционная партия экс-президента Михаила Саакашвили - ред.)… Конечно же, несправедливый документ не имеет для нас никакой ценности. Она имеет ту же цену, что и предыдущие три резолюции, и будет столь же неэффективна, как и предыдущие три", - заявил Кобахидзе в интервью телекомпании "Имеди".
Премьер уверен, что причина принятия таких документов - то, что определенные силы не могут смириться с тем, что Грузия не открыла "второй фронт" против России.
Власти Грузии ранее приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", известный как закон о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), и "О прозрачности иностранного влияния", известный как закон об иноагентах.
ЕС раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан этой страны.