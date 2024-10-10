https://ria.ru/20241010/kobakhidze-1977312668.html

Премьер Грузии ответил на резолюцию ЕП о заморозке финансирования

Премьер Грузии ответил на резолюцию ЕП о заморозке финансирования - РИА Новости, 10.10.2024

Премьер Грузии ответил на резолюцию ЕП о заморозке финансирования

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал принятую Европарламентом резолюцию несправедливой и неэффективной. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T02:47

2024-10-10T02:47

2024-10-10T02:48

в мире

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ираклий кобахидзе

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европарламент

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ТБИЛИСИ, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал принятую Европарламентом резолюцию несправедливой и неэффективной. В среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге недовольные политикой Тбилиси депутаты одобрили резолюцию "Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии". В поддержку проголосовали 495 депутатов, против выступили 73, а 86 воздержались. Резолюция призывает ЕС и его государства-члены привлечь к ответственности и ввести персональные санкции против всех, кто несет ответственность за подрыв демократии в Грузии, включая (основателя правящей партии "Грузинская мечта") Бидзину Иванишвили, а также заморозить все финансирование ЕС для этой страны. "Несправедливость этой резолюции совершенно очевидна. Опять разговоры о наказании "Грузинской мечты", снова разговоры о защите "Национального движения" (оппозиционная партия экс-президента Михаила Саакашвили - ред.)… Конечно же, несправедливый документ не имеет для нас никакой ценности. Она имеет ту же цену, что и предыдущие три резолюции, и будет столь же неэффективна, как и предыдущие три", - заявил Кобахидзе в интервью телекомпании "Имеди". Премьер уверен, что причина принятия таких документов - то, что определенные силы не могут смириться с тем, что Грузия не открыла "второй фронт" против России. Власти Грузии ранее приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", известный как закон о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), и "О прозрачности иностранного влияния", известный как закон об иноагентах. ЕС раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан этой страны.

https://ria.ru/20241009/gruziya-1977134440.html

https://ria.ru/20241007/gruziya-1976702591.html

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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, евросоюз, европарламент