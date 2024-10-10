Рейтинг@Mail.ru
Премьер Грузии ответил на резолюцию ЕП о заморозке финансирования - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:47 10.10.2024 (обновлено: 02:48 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/kobakhidze-1977312668.html
Премьер Грузии ответил на резолюцию ЕП о заморозке финансирования
Премьер Грузии ответил на резолюцию ЕП о заморозке финансирования - РИА Новости, 10.10.2024
Премьер Грузии ответил на резолюцию ЕП о заморозке финансирования
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал принятую Европарламентом резолюцию несправедливой и неэффективной. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T02:47
2024-10-10T02:48
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
бидзина иванишвили
евросоюз
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974836152_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_efb020f096c2908ddb0e222e3c53b007.jpg
ТБИЛИСИ, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал принятую Европарламентом резолюцию несправедливой и неэффективной. В среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге недовольные политикой Тбилиси депутаты одобрили резолюцию "Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии". В поддержку проголосовали 495 депутатов, против выступили 73, а 86 воздержались. Резолюция призывает ЕС и его государства-члены привлечь к ответственности и ввести персональные санкции против всех, кто несет ответственность за подрыв демократии в Грузии, включая (основателя правящей партии "Грузинская мечта") Бидзину Иванишвили, а также заморозить все финансирование ЕС для этой страны. "Несправедливость этой резолюции совершенно очевидна. Опять разговоры о наказании "Грузинской мечты", снова разговоры о защите "Национального движения" (оппозиционная партия экс-президента Михаила Саакашвили - ред.)… Конечно же, несправедливый документ не имеет для нас никакой ценности. Она имеет ту же цену, что и предыдущие три резолюции, и будет столь же неэффективна, как и предыдущие три", - заявил Кобахидзе в интервью телекомпании "Имеди". Премьер уверен, что причина принятия таких документов - то, что определенные силы не могут смириться с тем, что Грузия не открыла "второй фронт" против России. Власти Грузии ранее приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", известный как закон о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), и "О прозрачности иностранного влияния", известный как закон об иноагентах. ЕС раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан этой страны.
https://ria.ru/20241009/gruziya-1977134440.html
https://ria.ru/20241007/gruziya-1976702591.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974836152_299:0:2927:1971_1920x0_80_0_0_ce6065c74e5b7296ca5e890717fdec6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, евросоюз, европарламент
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Бидзина Иванишвили, Евросоюз, Европарламент
Премьер Грузии ответил на резолюцию ЕП о заморозке финансирования

Премьер Грузии Кобахидзе антигрузинскую резолюцию ЕП несправедливой

© AP Photo / Pamela SmithПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Pamela Smith
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал принятую Европарламентом резолюцию несправедливой и неэффективной.
В среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге недовольные политикой Тбилиси депутаты одобрили резолюцию "Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии". В поддержку проголосовали 495 депутатов, против выступили 73, а 86 воздержались. Резолюция призывает ЕС и его государства-члены привлечь к ответственности и ввести персональные санкции против всех, кто несет ответственность за подрыв демократии в Грузии, включая (основателя правящей партии "Грузинская мечта") Бидзину Иванишвили, а также заморозить все финансирование ЕС для этой страны.
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Власти Грузии отреагировали на призыв ЕП по России
Вчера, 11:21
"Несправедливость этой резолюции совершенно очевидна. Опять разговоры о наказании "Грузинской мечты", снова разговоры о защите "Национального движения" (оппозиционная партия экс-президента Михаила Саакашвили - ред.)… Конечно же, несправедливый документ не имеет для нас никакой ценности. Она имеет ту же цену, что и предыдущие три резолюции, и будет столь же неэффективна, как и предыдущие три", - заявил Кобахидзе в интервью телекомпании "Имеди".
Премьер уверен, что причина принятия таких документов - то, что определенные силы не могут смириться с тем, что Грузия не открыла "второй фронт" против России.
Власти Грузии ранее приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", известный как закон о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), и "О прозрачности иностранного влияния", известный как закон об иноагентах.
ЕС раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан этой страны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Правящая партия возобновит процедуру импичмента президента Грузии
7 октября, 10:17
 
В миреГрузияИраклий КобахидзеБидзина ИванишвилиЕвросоюзЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала