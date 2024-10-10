https://ria.ru/20241010/kitay-1977343948.html
Глава Торговой палаты ЕС заявил о неизбежности экономической войны с Китаем
Глава Торговой палаты ЕС заявил о неизбежности экономической войны с Китаем - РИА Новости, 10.10.2024
Глава Торговой палаты ЕС заявил о неизбежности экономической войны с Китаем
Торговая война между ЕС и Китаем в нынешних реалиях неизбежна, заявил глава Торговой палаты Европейского союза в Китае Йенс Эскелунд в интервью газете South... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T10:31
2024-10-10T10:31
2024-10-10T10:31
экономика
китай
пекин
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
tesla motors
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595711393_0:328:3059:2048_1920x0_80_0_0_c5e44c483eb12ceb8dcea6a44166309d.jpg
ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Торговая война между ЕС и Китаем в нынешних реалиях неизбежна, заявил глава Торговой палаты Европейского союза в Китае Йенс Эскелунд в интервью газете South China Morning Post. "Полномасштабная торговая война выглядит все более и более вероятной, если ничего не изменится… Очевидно, я думаю, что при текущем направлении движения (торговая война) неизбежна, поскольку уже несколько лет наблюдается снижение китайского импорта и рост, ускоряющийся рост объемов китайского экспорта", — заявил Эскелунд. Газета отмечает, что в то время, как Пекин обвинил Брюссель в "открытом протекционизме", Эскелунд призывает взглянуть на общую картину и серьезно отнестись к обеспокоенности Европы политикой китайского правительства. "Я думаю, что дело об электромобилях в течение нескольких месяцев отвлекало от более широких вопросов, происходящих в торговле", - указал он. По его словам, с 2017 года китайская экономика выросла на 40%, но за этот период европейский экспорт в Китай сократился на 30%, "я думаю, именно об этом нам следует говорить". Еврокомиссия в июле объявила, что вводит временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Предварительные пошлины означали предоставление поставщиками банковских гарантий, но не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти в ноябре. До этого времени, как заявили в Брюсселе, все еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему. На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя они составят до 36,3%. На автомашины компании Tesla пошлины составят 9%. При этом Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации, "которое должно быть полностью совместимым с ВТО", отмечала ЕК. Окончательный вердикт должен быть опубликован в официальном журнале ЕС не позднее 30 октября. По данным ряда СМИ, среди проголосовавших против - Германия, Венгрия и еще две страны. Ранее в министерстве коммерции КНР заявили о введении с 11 октября временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из Евросоюза бренди. В ведомстве отметили, что решение было принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января 2024 года в ответ на обращения китайских компаний.
https://ria.ru/20240712/voyna-1959125073.html
https://ria.ru/20240805/es-1964064039.html
https://ria.ru/20240521/kitay-1947347704.html
китай
пекин
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595711393_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cd319f7246cd21e3c88a351a09fc8266.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, пекин, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, tesla motors
Экономика, Китай, Пекин, Брюссель, Еврокомиссия, Евросоюз, Tesla motors
Глава Торговой палаты ЕС заявил о неизбежности экономической войны с Китаем
Йенс Эскелунд: торговая война между Европой и Китаем неизбежна
ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости.
Торговая война между ЕС и Китаем в нынешних реалиях неизбежна, заявил глава Торговой палаты Европейского союза в Китае Йенс Эскелунд в интервью газете South China Morning Post
.
"Полномасштабная торговая война выглядит все более и более вероятной, если ничего не изменится… Очевидно, я думаю, что при текущем направлении движения (торговая война) неизбежна, поскольку уже несколько лет наблюдается снижение китайского импорта и рост, ускоряющийся рост объемов китайского экспорта", — заявил Эскелунд.
Газета отмечает, что в то время, как Пекин
обвинил Брюссель
в "открытом протекционизме", Эскелунд призывает взглянуть на общую картину и серьезно отнестись к обеспокоенности Европы
политикой китайского правительства.
"Я думаю, что дело об электромобилях в течение нескольких месяцев отвлекало от более широких вопросов, происходящих в торговле", - указал он.
По его словам, с 2017 года китайская экономика выросла на 40%, но за этот период европейский экспорт в Китай сократился на 30%, "я думаю, именно об этом нам следует говорить".
Еврокомиссия
в июле объявила, что вводит временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Предварительные пошлины означали предоставление поставщиками банковских гарантий, но не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти в ноябре. До этого времени, как заявили в Брюсселе, все еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему.
На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя они составят до 36,3%. На автомашины компании Tesla
пошлины составят 9%. При этом Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации, "которое должно быть полностью совместимым с ВТО
", отмечала ЕК. Окончательный вердикт должен быть опубликован в официальном журнале ЕС не позднее 30 октября. По данным ряда СМИ, среди проголосовавших против - Германия
, Венгрия
и еще две страны.
Ранее в министерстве коммерции КНР заявили о введении с 11 октября временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из Евросоюза бренди. В ведомстве отметили, что решение было принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января 2024 года в ответ на обращения китайских компаний.