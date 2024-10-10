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Глава Торговой палаты ЕС заявил о неизбежности экономической войны с Китаем - РИА Новости, 10.10.2024
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10:31 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/kitay-1977343948.html
Глава Торговой палаты ЕС заявил о неизбежности экономической войны с Китаем
Глава Торговой палаты ЕС заявил о неизбежности экономической войны с Китаем - РИА Новости, 10.10.2024
Глава Торговой палаты ЕС заявил о неизбежности экономической войны с Китаем
Торговая война между ЕС и Китаем в нынешних реалиях неизбежна, заявил глава Торговой палаты Европейского союза в Китае Йенс Эскелунд в интервью газете South... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T10:31
2024-10-10T10:31
экономика
китай
пекин
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
tesla motors
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ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Торговая война между ЕС и Китаем в нынешних реалиях неизбежна, заявил глава Торговой палаты Европейского союза в Китае Йенс Эскелунд в интервью газете South China Morning Post. "Полномасштабная торговая война выглядит все более и более вероятной, если ничего не изменится… Очевидно, я думаю, что при текущем направлении движения (торговая война) неизбежна, поскольку уже несколько лет наблюдается снижение китайского импорта и рост, ускоряющийся рост объемов китайского экспорта", — заявил Эскелунд. Газета отмечает, что в то время, как Пекин обвинил Брюссель в "открытом протекционизме", Эскелунд призывает взглянуть на общую картину и серьезно отнестись к обеспокоенности Европы политикой китайского правительства. "Я думаю, что дело об электромобилях в течение нескольких месяцев отвлекало от более широких вопросов, происходящих в торговле", - указал он. По его словам, с 2017 года китайская экономика выросла на 40%, но за этот период европейский экспорт в Китай сократился на 30%, "я думаю, именно об этом нам следует говорить". Еврокомиссия в июле объявила, что вводит временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Предварительные пошлины означали предоставление поставщиками банковских гарантий, но не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти в ноябре. До этого времени, как заявили в Брюсселе, все еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему. На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя они составят до 36,3%. На автомашины компании Tesla пошлины составят 9%. При этом Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации, "которое должно быть полностью совместимым с ВТО", отмечала ЕК. Окончательный вердикт должен быть опубликован в официальном журнале ЕС не позднее 30 октября. По данным ряда СМИ, среди проголосовавших против - Германия, Венгрия и еще две страны. Ранее в министерстве коммерции КНР заявили о введении с 11 октября временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из Евросоюза бренди. В ведомстве отметили, что решение было принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января 2024 года в ответ на обращения китайских компаний.
https://ria.ru/20240712/voyna-1959125073.html
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экономика, китай, пекин, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, tesla motors
Экономика, Китай, Пекин, Брюссель, Еврокомиссия, Евросоюз, Tesla motors
Глава Торговой палаты ЕС заявил о неизбежности экономической войны с Китаем

Йенс Эскелунд: торговая война между Европой и Китаем неизбежна

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкРайон Санлитунь в деловом центре Пекина
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Район Санлитунь в деловом центре Пекина. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Торговая война между ЕС и Китаем в нынешних реалиях неизбежна, заявил глава Торговой палаты Европейского союза в Китае Йенс Эскелунд в интервью газете South China Morning Post.
"Полномасштабная торговая война выглядит все более и более вероятной, если ничего не изменится… Очевидно, я думаю, что при текущем направлении движения (торговая война) неизбежна, поскольку уже несколько лет наблюдается снижение китайского импорта и рост, ускоряющийся рост объемов китайского экспорта", — заявил Эскелунд.
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Газета отмечает, что в то время, как Пекин обвинил Брюссель в "открытом протекционизме", Эскелунд призывает взглянуть на общую картину и серьезно отнестись к обеспокоенности Европы политикой китайского правительства.
"Я думаю, что дело об электромобилях в течение нескольких месяцев отвлекало от более широких вопросов, происходящих в торговле", - указал он.
По его словам, с 2017 года китайская экономика выросла на 40%, но за этот период европейский экспорт в Китай сократился на 30%, "я думаю, именно об этом нам следует говорить".
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На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя они составят до 36,3%. На автомашины компании Tesla пошлины составят 9%. При этом Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации, "которое должно быть полностью совместимым с ВТО", отмечала ЕК. Окончательный вердикт должен быть опубликован в официальном журнале ЕС не позднее 30 октября. По данным ряда СМИ, среди проголосовавших против - Германия, Венгрия и еще две страны.
Ранее в министерстве коммерции КНР заявили о введении с 11 октября временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из Евросоюза бренди. В ведомстве отметили, что решение было принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января 2024 года в ответ на обращения китайских компаний.
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ЭкономикаКитайПекинБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзTesla motors
 
 
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