https://ria.ru/20241010/kitay-1977343948.html

Глава Торговой палаты ЕС заявил о неизбежности экономической войны с Китаем

Глава Торговой палаты ЕС заявил о неизбежности экономической войны с Китаем - РИА Новости, 10.10.2024

Глава Торговой палаты ЕС заявил о неизбежности экономической войны с Китаем

Торговая война между ЕС и Китаем в нынешних реалиях неизбежна, заявил глава Торговой палаты Европейского союза в Китае Йенс Эскелунд в интервью газете South... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T10:31

2024-10-10T10:31

2024-10-10T10:31

экономика

китай

пекин

брюссель

еврокомиссия

евросоюз

tesla motors

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ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Торговая война между ЕС и Китаем в нынешних реалиях неизбежна, заявил глава Торговой палаты Европейского союза в Китае Йенс Эскелунд в интервью газете South China Morning Post. "Полномасштабная торговая война выглядит все более и более вероятной, если ничего не изменится… Очевидно, я думаю, что при текущем направлении движения (торговая война) неизбежна, поскольку уже несколько лет наблюдается снижение китайского импорта и рост, ускоряющийся рост объемов китайского экспорта", — заявил Эскелунд. Газета отмечает, что в то время, как Пекин обвинил Брюссель в "открытом протекционизме", Эскелунд призывает взглянуть на общую картину и серьезно отнестись к обеспокоенности Европы политикой китайского правительства. "Я думаю, что дело об электромобилях в течение нескольких месяцев отвлекало от более широких вопросов, происходящих в торговле", - указал он. По его словам, с 2017 года китайская экономика выросла на 40%, но за этот период европейский экспорт в Китай сократился на 30%, "я думаю, именно об этом нам следует говорить". Еврокомиссия в июле объявила, что вводит временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Предварительные пошлины означали предоставление поставщиками банковских гарантий, но не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти в ноябре. До этого времени, как заявили в Брюсселе, все еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему. На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя они составят до 36,3%. На автомашины компании Tesla пошлины составят 9%. При этом Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации, "которое должно быть полностью совместимым с ВТО", отмечала ЕК. Окончательный вердикт должен быть опубликован в официальном журнале ЕС не позднее 30 октября. По данным ряда СМИ, среди проголосовавших против - Германия, Венгрия и еще две страны. Ранее в министерстве коммерции КНР заявили о введении с 11 октября временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из Евросоюза бренди. В ведомстве отметили, что решение было принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января 2024 года в ответ на обращения китайских компаний.

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https://ria.ru/20240805/es-1964064039.html

https://ria.ru/20240521/kitay-1947347704.html

китай

пекин

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, пекин, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, tesla motors