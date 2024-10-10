https://ria.ru/20241010/kishinev-1977467926.html
В Кишиневе проверяют сообщение о бомбе в Национальном музее истории
В Кишиневе проверяют сообщение о бомбе в Национальном музее истории - РИА Новости, 10.10.2024
В Кишиневе проверяют сообщение о бомбе в Национальном музее истории
Полиция Молдавии проверяет сообщение неизвестного о том, что здание Национального музея истории в центре Кишинева заминировано. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T19:02
2024-10-10T19:02
2024-10-10T19:02
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КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Полиция Молдавии проверяет сообщение неизвестного о том, что здание Национального музея истории в центре Кишинева заминировано. "В полицию поступило сообщение о том, что общественное учреждение на улице 31 Августа в столице заминировано. Информацию по номеру 112 сообщил мужчина", - сообщается в Telegram-канале полиции. К зданию музея прибыли сотрудники специализированных учреждений, проводятся проверки. Полиция принимает меры по установлению личности автора звонка. Согласно местному законодательству, если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет. С июля 2022 года МВД Молдавии увеличило число сотрудников, которые участвуют в розыске бомб и виновных в рассылке ложных сообщений, примерно на 58%. Ведомство направило предложение об ужесточении наказания за ложные сообщения о минировании в государственную канцелярию.
https://ria.ru/20240909/dagestan-1971681731.html
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в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
В Кишиневе проверяют сообщение о бомбе в Национальном музее истории
Полиция Молдавии проверяет сообщение о минировании Национального музея истории
КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Полиция Молдавии
проверяет сообщение неизвестного о том, что здание Национального музея истории в центре Кишинева заминировано.
"В полицию поступило сообщение о том, что общественное учреждение на улице 31 Августа в столице заминировано. Информацию по номеру 112 сообщил мужчина", - сообщается в Telegram-канале полиции.
К зданию музея прибыли сотрудники специализированных учреждений, проводятся проверки. Полиция принимает меры по установлению личности автора звонка.
Согласно местному законодательству, если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.
С июля 2022 года МВД Молдавии увеличило число сотрудников, которые участвуют в розыске бомб и виновных в рассылке ложных сообщений, примерно на 58%. Ведомство направило предложение об ужесточении наказания за ложные сообщения о минировании в государственную канцелярию.