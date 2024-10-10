Киев обиделся на использование кадров с разрушениями на баннерах в Тбилиси
МИД Украины: изображение разрушений на предвыборных баннерах в Грузии позорно
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. МИД Украины назвал позорным изображение военных разрушений на предвыборных баннерах в Грузии.
В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы. На днях правящая партия "Грузинская мечта" разместила в Тбилиси баннеры, на которых черно-белые кадры разрушений на Украине соседствуют с пейзажами Грузии и сопровождаются текстом "Нет - войне, выбирай мир". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пояснил, что такие плакаты необходимы, чтобы напомнить грузинскому народу цену войны и мира.
"Считаем позорным использование партией "Грузинская мечта" изображений безжалостной войны… в своей политической рекламе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.
В нем также утверждается, что такой жест "обнажил правду о властной партии Грузии", которая наносит "вред традиционно дружеским отношениям между украинским и грузинским народами". Кроме того, в том же документе призвали официальный Тбилиси воздерживаться от втягивания Киева в грузинские внутриполитические процессы.
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