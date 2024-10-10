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Киев обиделся на использование кадров с разрушениями на баннерах в Тбилиси - РИА Новости, 10.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:09 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/kiev-1977420269.html
Киев обиделся на использование кадров с разрушениями на баннерах в Тбилиси
Киев обиделся на использование кадров с разрушениями на баннерах в Тбилиси - РИА Новости, 10.10.2024
Киев обиделся на использование кадров с разрушениями на баннерах в Тбилиси
МИД Украины назвал позорным изображение военных разрушений на предвыборных баннерах в Грузии. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:09
2024-10-10T16:09
специальная военная операция на украине
в мире
грузия
украина
тбилиси
ираклий кобахидзе
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. МИД Украины назвал позорным изображение военных разрушений на предвыборных баннерах в Грузии. В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы. На днях правящая партия "Грузинская мечта" разместила в Тбилиси баннеры, на которых черно-белые кадры разрушений на Украине соседствуют с пейзажами Грузии и сопровождаются текстом "Нет - войне, выбирай мир". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пояснил, что такие плакаты необходимы, чтобы напомнить грузинскому народу цену войны и мира. "Считаем позорным использование партией "Грузинская мечта" изображений безжалостной войны… в своей политической рекламе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины. В нем также утверждается, что такой жест "обнажил правду о властной партии Грузии", которая наносит "вред традиционно дружеским отношениям между украинским и грузинским народами". Кроме того, в том же документе призвали официальный Тбилиси воздерживаться от втягивания Киева в грузинские внутриполитические процессы.
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в мире, грузия, украина, тбилиси, ираклий кобахидзе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Грузия, Украина, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе
Киев обиделся на использование кадров с разрушениями на баннерах в Тбилиси

МИД Украины: изображение разрушений на предвыборных баннерах в Грузии позорно

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. МИД Украины назвал позорным изображение военных разрушений на предвыборных баннерах в Грузии.
В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы. На днях правящая партия "Грузинская мечта" разместила в Тбилиси баннеры, на которых черно-белые кадры разрушений на Украине соседствуют с пейзажами Грузии и сопровождаются текстом "Нет - войне, выбирай мир". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пояснил, что такие плакаты необходимы, чтобы напомнить грузинскому народу цену войны и мира.
"Считаем позорным использование партией "Грузинская мечта" изображений безжалостной войны… в своей политической рекламе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.
В нем также утверждается, что такой жест "обнажил правду о властной партии Грузии", которая наносит "вред традиционно дружеским отношениям между украинским и грузинским народами". Кроме того, в том же документе призвали официальный Тбилиси воздерживаться от втягивания Киева в грузинские внутриполитические процессы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГрузияУкраинаТбилисиИраклий Кобахидзе
 
 
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