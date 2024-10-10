https://ria.ru/20241010/kiev-1977420269.html

Киев обиделся на использование кадров с разрушениями на баннерах в Тбилиси

Киев обиделся на использование кадров с разрушениями на баннерах в Тбилиси - РИА Новости, 10.10.2024

Киев обиделся на использование кадров с разрушениями на баннерах в Тбилиси

МИД Украины назвал позорным изображение военных разрушений на предвыборных баннерах в Грузии. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:09

2024-10-10T16:09

2024-10-10T16:09

специальная военная операция на украине

в мире

грузия

украина

тбилиси

ираклий кобахидзе

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. МИД Украины назвал позорным изображение военных разрушений на предвыборных баннерах в Грузии. В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы. На днях правящая партия "Грузинская мечта" разместила в Тбилиси баннеры, на которых черно-белые кадры разрушений на Украине соседствуют с пейзажами Грузии и сопровождаются текстом "Нет - войне, выбирай мир". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пояснил, что такие плакаты необходимы, чтобы напомнить грузинскому народу цену войны и мира. "Считаем позорным использование партией "Грузинская мечта" изображений безжалостной войны… в своей политической рекламе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины. В нем также утверждается, что такой жест "обнажил правду о властной партии Грузии", которая наносит "вред традиционно дружеским отношениям между украинским и грузинским народами". Кроме того, в том же документе призвали официальный Тбилиси воздерживаться от втягивания Киева в грузинские внутриполитические процессы.

https://ria.ru/20241010/bezviz-1977396812.html

грузия

украина

тбилиси

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в мире, грузия, украина, тбилиси, ираклий кобахидзе