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В Генпрокуратуре заявили о низкой раскрываемости киберпреступлений в России - РИА Новости, 10.10.2024
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16:34 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/kiberprestuplenie-1977431676.html
В Генпрокуратуре заявили о низкой раскрываемости киберпреступлений в России
В Генпрокуратуре заявили о низкой раскрываемости киберпреступлений в России - РИА Новости, 10.10.2024
В Генпрокуратуре заявили о низкой раскрываемости киберпреступлений в России
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что раскрываемость киберпреступлений в России остается низкой, ситуация усугубляется нарушениями в деятельности... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:34
2024-10-10T16:34
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что раскрываемость киберпреступлений в России остается низкой, ситуация усугубляется нарушениями в деятельности органов расследования и оперативных служб, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В Генпрокуратуре под председательством Краснова состоялось координационное совещание по вопросам противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, цифровой валюты и компьютерной информации. "Отмечается шаблонность и безынициативность проводимой оперативной работы, отсутствие наступательности, недостаточная эффективность предварительного расследования. Во многих делах, как говорится, между двумя корочками больше ничего и нет. И таких дел в масштабах страны тысячи. Как результат, раскрываемость данного вида преступлений остается одной из самых низких. На протяжении последних лет она не превышает 27%, а в текущем году еще ниже – 25,9 %", – приводятся в релизе слова Краснова. По информации ведомства, за 8 месяцев число киберпреступлений в России выросло на 16,4 % (500,4 тысячи). В основном, криминальные посягательства совершаются с помощью интернета (417,1 тысячи) и средств мобильной связи (231,9 тысячи). Краснов констатировал, что ситуация усугубляется нарушениями в деятельности органов расследования и оперативных служб.
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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
В Генпрокуратуре заявили о низкой раскрываемости киберпреступлений в России

Генпрокурор Краснов: раскрываемость киберпреступлений в России остается низкой

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Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что раскрываемость киберпреступлений в России остается низкой, ситуация усугубляется нарушениями в деятельности органов расследования и оперативных служб, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В Генпрокуратуре под председательством Краснова состоялось координационное совещание по вопросам противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, цифровой валюты и компьютерной информации.
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"Отмечается шаблонность и безынициативность проводимой оперативной работы, отсутствие наступательности, недостаточная эффективность предварительного расследования. Во многих делах, как говорится, между двумя корочками больше ничего и нет. И таких дел в масштабах страны тысячи. Как результат, раскрываемость данного вида преступлений остается одной из самых низких. На протяжении последних лет она не превышает 27%, а в текущем году еще ниже – 25,9 %", – приводятся в релизе слова Краснова.
По информации ведомства, за 8 месяцев число киберпреступлений в России выросло на 16,4 % (500,4 тысячи). В основном, криминальные посягательства совершаются с помощью интернета (417,1 тысячи) и средств мобильной связи (231,9 тысячи).
Краснов констатировал, что ситуация усугубляется нарушениями в деятельности органов расследования и оперативных служб.
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