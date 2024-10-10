Посол России призвал Аргентину не поддаваться на провокации Киева
Посол Феоктистов: Россия призывает не поддаваться на уловки киевского режима
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов . Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 окт - РИА Новости. Россия призывает Аргентину и международное сообщество не поддаваться на уловки Киева, который готовит провокации с применением химического оружия, сообщил российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"Нам доподлинно известно, что в настоящее время Киев готовит провокации на линии боевого соприкосновения с целью обвинения нашей страны в нарушении КЗХО. Речь идёт о масштабной спецоперации стран НАТО "под чужим флагом" - механизме, отработанном ещё в Сирии", - сказал Феоктистов газете Diario Popular.
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По его словам, Россия на постоянной основе осуществляет мониторинг нарушений Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия. С февраля 2022 года зафиксировано более 400 случаев применения украинцами химических средств, включённых в контрольные списки КЗХО.
Посол заявил, что, по данным российских компетентных органов, за последние месяцы на Украину были доставлены более 70 новейших устройств для обнаружения токсичных веществ и газоанализа.
"Призываем международное сообщество, включая Аргентину, объективно оценивать ситуацию и не поддаваться на уловки киевского режима и его западных покровителей. Российская Федерация будет продолжать тщательно фиксировать и доводить до сведения ОЗХО и ООН информацию о применении Украиной химического оружия как на линии боевого соприкосновения, так и против гражданского населения", - отметил Феоктистов.