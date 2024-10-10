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Посольство России в США предупредило о планах Киева по применению химоружия - РИА Новости, 10.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:34 10.10.2024 (обновлено: 09:43 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/khimoruzhie-1977315813.html
Посольство России в США предупредило о планах Киева по применению химоружия
Посольство России в США предупредило о планах Киева по применению химоружия - РИА Новости, 10.10.2024
Посольство России в США предупредило о планах Киева по применению химоружия
Украина при содействии западных стран планирует осуществить провокации в зоне боевых действий, в том числе с использованием химического оружия, сообщили в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T04:34
2024-10-10T09:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
химическое оружие
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ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Украина при содействии западных стран планирует осуществить провокации в зоне боевых действий, в том числе с использованием химического оружия, сообщили в посольстве России в Вашингтоне, заявление дипмиссии опубликовало издание Newsweek. "У нас есть достоверная информация о том, что при поддержке Запада Украина планирует провести серию антироссийских провокаций с применением химического оружия в зоне проведения специальной военной операции. В настоящее время киевским режимом и его кураторами осуществляется подготовка к фальсификации доказательной базы с целью обвинения России в нарушении положений Конвенции о запрещении химического оружия", — отметили в посольстве. По данным диппредставительства, для осуществления этого плана страны НАТО поставили Киеву более 70 единиц современных устройств выявления и фиксации токсичных веществ, а сотрудники украинских силовых ведомств прошли обучение в стране и центрах НАТО по фальсификации доказательной базы с целью дальнейшего ее представления в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Постпред Москвы при ОЗХО и российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин накануне заявил, что Россия передала Организации по запрещению химического оружия результаты расследования случаев применения Украиной химоружия и просит максимально серьезно отнестись к этой информации. Он подчеркнул, что Москва регулярно информирует ОЗХО о фактах применения Киевом химического оружия. Как сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС генерал-лейтенант Игорь Кириллов, Украина готовит провокацию с целью обвинить Москву в применении отравляющих веществ. Он объяснил, что после этого будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). По его словам, Киев также передаст "доказательства" применения Россией отравляющих веществ представителям ОЗХО для составления якобы "независимого" отчета. Минобороны не раз отмечало, что Украина при содействии западных кураторов регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.
https://ria.ru/20241007/mid-1976837726.html
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в мире, россия, украина, химическое оружие
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, химическое оружие
Посольство России в США предупредило о планах Киева по применению химоружия

Посольство России: Киев планирует провокацию с химоружием с участием Запада

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Украина при содействии западных стран планирует осуществить провокации в зоне боевых действий, в том числе с использованием химического оружия, сообщили в посольстве России в Вашингтоне, заявление дипмиссии опубликовало издание Newsweek.
«
"У нас есть достоверная информация о том, что при поддержке Запада Украина планирует провести серию антироссийских провокаций с применением химического оружия в зоне проведения специальной военной операции. В настоящее время киевским режимом и его кураторами осуществляется подготовка к фальсификации доказательной базы с целью обвинения России в нарушении положений Конвенции о запрещении химического оружия", — отметили в посольстве.
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7 октября, 18:50
По данным диппредставительства, для осуществления этого плана страны НАТО поставили Киеву более 70 единиц современных устройств выявления и фиксации токсичных веществ, а сотрудники украинских силовых ведомств прошли обучение в стране и центрах НАТО по фальсификации доказательной базы с целью дальнейшего ее представления в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Постпред Москвы при ОЗХО и российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин накануне заявил, что Россия передала Организации по запрещению химического оружия результаты расследования случаев применения Украиной химоружия и просит максимально серьезно отнестись к этой информации. Он подчеркнул, что Москва регулярно информирует ОЗХО о фактах применения Киевом химического оружия.
Как сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС генерал-лейтенант Игорь Кириллов, Украина готовит провокацию с целью обвинить Москву в применении отравляющих веществ. Он объяснил, что после этого будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). По его словам, Киев также передаст "доказательства" применения Россией отравляющих веществ представителям ОЗХО для составления якобы "независимого" отчета.
Минобороны не раз отмечало, что Украина при содействии западных кураторов регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.
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