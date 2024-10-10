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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 10.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв раздался в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T00:20
2024-10-10T00:20
2024-10-10T01:01
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрыв раздался в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове прогремел взрыв", — говорится в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской области.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв