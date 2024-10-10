https://ria.ru/20241010/kareliya-1977387542.html

Природный газ подвели на целлюлозный завод в Карелии

Природный газ подвели на целлюлозный завод в Карелии - РИА Новости, 10.10.2024

Природный газ подвели на целлюлозный завод в Карелии

При поддержке правительства Карелии на старейшем градообразующем предприятии Питкяранты целлюлозном заводе ООО "РК-Гранд" подключили природный газ, сообщает... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T14:04

2024-10-10T14:04

2024-10-10T14:05

республика карелия

питкярантский район

алексей миллер

артур парфенчиков

газпром

владимир путин

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. При поддержке правительства Карелии на старейшем градообразующем предприятии Питкяранты целлюлозном заводе ООО "РК-Гранд" подключили природный газ, сообщает пресс-служба главы Республики Карелия. Данное мероприятие прошло в рамках Петербургского международного газового форума. Старт к пуску газа дал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. Одновременно с этим экономичное и экологичное топливо запустили на предприятия, социальные объекты и дома в 25 регионах России. "Сегодня у нас торжественный знаменательный день. Сегодня мы в 25 регионах России вводим новые объекты программы догазификации и газификации, подключаются новые потребители. Программа для снабжения газификации России реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина, которым поставлена задача обеспечить к 2030 году 100% технически возможную газификацию сетевым газом на территории всей нашей страны, и мы не один год работаем по этой программе", - сказал Миллер. Он также добавил, что эта программа набирает все больший ход. На данный момент, в четвертом квартале 2024 года, на газовой карте страны появляется около 10 новых объектов газоснабжения, это очень высокие темпы. При этом в рамках программы появились также медицинские и образовательные, социальные объекты, которым также уделяется внимание. Газификация страны - новое качество жизни людей и это является главным. Пуску газа на "РК-Гранд" предшествовала большая работа АО "Газпром газораспределение Петрозаводск" во взаимодействии с правительством Карелии. В рамках реализации проекта с мазута на природный газ переведут ТЭЦ и известерегенерационную печь химического цеха. Для этих целей построена газораспределительная сеть протяженностью 420 метров. На данный момент завершена первая часть проекта - перевод на газ известерегенерационной печи химического цеха, где сейчас выполняются пуско-наладочные работы. Подключение ТЭЦ запланировано вторым этапом в августе 2025 года. "Для нашего завода сегодня большой праздник, потому что мы ждали появления газа более 10 лет. У нас об этом проекте говорилось давно, но, к счастью, сейчас, и к счастью для наших сотрудников и района, это событие произошло. С точки зрения экономических эффектов, у нас пойдет сокращение энергозатрат на энергоносители. Также очень важная составляющая – экологическая, потому что безусловно использование мазута наносит более негативный эффект. Также мы планируем в перспективе полностью отказаться от мазутного хозяйства, тем самым изменив рабочие места наших сотрудников", - сказала первый заместитель генерального директора ООО "РК-Гранд" Анна Горковенко. По ее словам, завод также находится в процессе модернизации. Рассматривается увеличение выработки на 30% к текущим объемам и поэтому данное мероприятие – существенная поддержка. "Сегодня мы преступаем к долгожданной газификации всего нашего Приладожья и Питкярантского муниципального округа. Благодаря поддержке компании ПАО "Газпром" была проведена глубокая модернизация всех наших котельных, во всех наших поселениях и мы столько лет ждали, когда наконец приступим к газификации. А газификация — это снижение стоимости тепла, снижение стоимости услуг. Это возможности реализации новых инвестиционных проектов и толчок для развития всего Приладожья", - сказал первый заместитель главы Республики Карелия - премьер-министр правительства Республики Карелия Александр Чепик. Он отметил, что для Питкярантского комбината газификация – это и изменение условий труда, и новые инвестиционные проекты. Также это толчок в развитии всего муниципального округа. В пресс-службе напомнили, что ранее старт пуску газа в Питкярантский район дал глава Карелии Артур Парфенчиков. Природный газ подвели к Питкяранте по новому трубопроводу протяженностью 123 километра. "Нет ничего более выгодного и экономичного как для производителей, так и для жителей, как использование природного газа", - подчеркнул Парфенчиков.

https://ria.ru/20240913/zavod-1972502255.html

https://ria.ru/20240912/kareliya-1972306965.html

республика карелия

питкярантский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика карелия, питкярантский район, алексей миллер, артур парфенчиков, газпром, владимир путин