При израильском ударе по школе в секторе Газа погибли более 20 человек
При израильском ударе по школе в Дейр-эль-Балахе погибли более 20 человек
© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия израильского удара по школе в городе Дейр-эль-Балах
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия израильского удара по школе в городе Дейр-эль-Балах
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КАИР, 10 окт — РИА Новости. Более 20 человек погибли при израильском ударе по зданию школы в секторе Газа, где проживали беженцы, сообщил медиаофис правительства анклава.
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"Жертвами стали 26 человек, 92 получили ранения, большинство из них — женщины и дети", — говорится в заявлении.
В свою очередь, Армия обороны Израиля заявила, что целью удара был штаб террористов.
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"ВВС Израиля нанесли точечный удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре в районе Дейр-эль-Балах. Командно-контрольный центр располагался в здании, которое ранее было школой "Руфайда", — отмечается в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.
Там подчеркнули, что перед ударом были приняты меры по снижению риска для мирных граждан.
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Еврейское государство объявило о полной блокаде анклава: остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. ЦАХАЛ проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия и начать урегулирование на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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