https://ria.ru/20241010/izrail-1977369400.html

При израильском ударе по школе в секторе Газа погибли более 20 человек

При израильском ударе по школе в секторе Газа погибли более 20 человек - РИА Новости, 10.10.2024

При израильском ударе по школе в секторе Газа погибли более 20 человек

Более 20 человек погибли при израильском ударе по зданию школы в секторе Газа, где проживали беженцы, сообщил медиаофис правительства анклава. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:40

2024-10-10T12:40

2024-10-10T14:55

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КАИР, 10 окт — РИА Новости. Более 20 человек погибли при израильском ударе по зданию школы в секторе Газа, где проживали беженцы, сообщил медиаофис правительства анклава."Жертвами стали 26 человек, 92 получили ранения, большинство из них — женщины и дети", — говорится в заявлении.В свою очередь, Армия обороны Израиля заявила, что целью удара был штаб террористов."ВВС Израиля нанесли точечный удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре в районе Дейр-эль-Балах. Командно-контрольный центр располагался в здании, которое ранее было школой "Руфайда", — отмечается в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.Там подчеркнули, что перед ударом были приняты меры по снижению риска для мирных граждан.Операция ЦАХАЛ в секторе ГазаАрмия Израиля в ответ на беспрецедентную атаку бойцов движения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда погибли более 1,2 тысячи человек и не менее 200 оказались в заложниках, проводит операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Еврейское государство объявило о полной блокаде анклава: остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. ЦАХАЛ проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия и начать урегулирование на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241010/izrail-1977356347.html

https://ria.ru/20241010/gaza-1977383356.html

https://ria.ru/20241007/tsakhal-1976679146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон