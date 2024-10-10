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При израильском ударе по школе в секторе Газа погибли более 20 человек - РИА Новости, 10.10.2024
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12:40 10.10.2024 (обновлено: 14:55 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/izrail-1977369400.html
При израильском ударе по школе в секторе Газа погибли более 20 человек
При израильском ударе по школе в секторе Газа погибли более 20 человек - РИА Новости, 10.10.2024
При израильском ударе по школе в секторе Газа погибли более 20 человек
Более 20 человек погибли при израильском ударе по зданию школы в секторе Газа, где проживали беженцы, сообщил медиаофис правительства анклава. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:40
2024-10-10T14:55
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
рафах (провинция)
россия
хамас
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КАИР, 10 окт — РИА Новости. Более 20 человек погибли при израильском ударе по зданию школы в секторе Газа, где проживали беженцы, сообщил медиаофис правительства анклава."Жертвами стали 26 человек, 92 получили ранения, большинство из них — женщины и дети", — говорится в заявлении.В свою очередь, Армия обороны Израиля заявила, что целью удара был штаб террористов.&quot;ВВС Израиля нанесли точечный удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре в районе Дейр-эль-Балах. Командно-контрольный центр располагался в здании, которое ранее было школой &quot;Руфайда&quot;, — отмечается в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.Там подчеркнули, что перед ударом были приняты меры по снижению риска для мирных граждан.Операция ЦАХАЛ в секторе ГазаАрмия Израиля в ответ на беспрецедентную атаку бойцов движения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда погибли более 1,2 тысячи человек и не менее 200 оказались в заложниках, проводит операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Еврейское государство объявило о полной блокаде анклава: остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. ЦАХАЛ проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия и начать урегулирование на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241010/izrail-1977356347.html
https://ria.ru/20241010/gaza-1977383356.html
https://ria.ru/20241007/tsakhal-1976679146.html
израиль
рафах (провинция)
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Дарья Буймова
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН
При израильском ударе по школе в секторе Газа погибли более 20 человек

При израильском ударе по школе в Дейр-эль-Балахе погибли более 20 человек

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия израильского удара по школе в городе Дейр-эль-Балах
Последствия израильского удара по школе в городе Дейр-эль-Балах - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия израильского удара по школе в городе Дейр-эль-Балах
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КАИР, 10 окт — РИА Новости. Более 20 человек погибли при израильском ударе по зданию школы в секторе Газа, где проживали беженцы, сообщил медиаофис правительства анклава.
«
"Жертвами стали 26 человек, 92 получили ранения, большинство из них — женщины и дети", — говорится в заявлении.
Бейрут - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Израиль нанес удары по целям в Ливане и секторе Газа
Вчера, 11:54
В свою очередь, Армия обороны Израиля заявила, что целью удара был штаб террористов.
«

"ВВС Израиля нанесли точечный удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре в районе Дейр-эль-Балах. Командно-контрольный центр располагался в здании, которое ранее было школой "Руфайда", — отмечается в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

Там подчеркнули, что перед ударом были приняты меры по снижению риска для мирных граждан.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
В секторе Газа за сутки погибли 55 человек
Вчера, 13:49

Операция ЦАХАЛ в секторе Газа

Армия Израиля в ответ на беспрецедентную атаку бойцов движения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда погибли более 1,2 тысячи человек и не менее 200 оказались в заложниках, проводит операцию "Железные мечи" в секторе Газа.
Еврейское государство объявило о полной блокаде анклава: остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. ЦАХАЛ проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия и начать урегулирование на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
ЦАХАЛ ударила по объектам ХАМАС в Секторе Газа
7 октября, 07:47
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСООН
 
 
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