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Израиль нанес удары по целям в Ливане и секторе Газа
Израиль нанес удары по целям в Ливане и секторе Газа - РИА Новости, 10.10.2024
Израиль нанес удары по целям в Ливане и секторе Газа
ВВС Израиля нанесли удары по более чем 140 целям в Ливане и секторе Газа за минувшие сутки, сообщила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:54
2024-10-10T11:54
2024-10-10T11:54
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армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удары по более чем 140 целям в Ливане и секторе Газа за минувшие сутки, сообщила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Силы ЦАХАЛ продолжают действовать на юге Ливана и в секторе Газа: за минувшие сутки ВВС атаковали более 140 террористических объектов в Ливане и секторе Газа", - говорится в сообщении. Военные отмечают, что за минувшие сутки в Ливане было ликвидировано "множество" бойцов движения "Хезболлах" в ходе наземных боев и ударов с воздуха. Армия также сообщила об уничтожении сотен единиц оружия различного типа, включая противотанковые установки, и ракеты, нацеленные на северные израильские населенные пункты. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241007/tsakhal-1976835464.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль нанес удары по целям в Ливане и секторе Газа
ВВС Израиля за сутки нанесли удары по более чем 140 целям в Ливане и Газе