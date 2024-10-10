https://ria.ru/20241010/izbiaenie-1977316139.html

Прокуратура проверит видео с избиением подростка веревкой в Приморье

Прокуратура проверит видео с избиением подростка веревкой в Приморье - РИА Новости, 10.10.2024

Прокуратура проверит видео с избиением подростка веревкой в Приморье

Прокуратура начала проверку после публикации в мессенджерах видео, на котором один подросток избивает второго веревкой в Хорольском районе Приморья. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T04:45

2024-10-10T04:45

2024-10-10T04:45

происшествия

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_caddff4ad460b3631fb61b0fe411aab2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после публикации в мессенджерах видео, на котором один подросток избивает второго веревкой в Хорольском районе Приморья. В чатах жителей Хорольского района в мессенджерах распространилось видео, на котором один подросток бьет мотком веревки другого, потерпевший просит остановиться. Отмечается, что на кадрах ученики 9 класса. "Прокуратура Хорольского района организовала проверку по факту применения насилия в отношении несовершеннолетнего. Установлено, что 7 октября 2024 года подростка 2008 года рождения избил ровесник. О произошедшем стало известно после того, как в интернет попала видеозапись, которую снял еще один несовершеннолетний", - говорится в сообщении краевой прокуратуры. Ведомство даст оценку условиям воспитания и проживания участников конфликта, а также работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также прокуратура отмечает, что проводится доследственная проверка. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что потерпевший подросток ранее учился в колледже в другом районе, там его заподозрили в краже велосипеда. Мальчик вернулся в родное село, где на почве этих обстоятельств произошел конфликт.

https://ria.ru/20240926/nizhnekamsk-1974883514.html

https://ria.ru/20241007/izbienie-1976758070.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, приморский край