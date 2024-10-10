https://ria.ru/20241010/izbiaenie-1977316139.html
Прокуратура проверит видео с избиением подростка веревкой в Приморье
Прокуратура проверит видео с избиением подростка веревкой в Приморье - РИА Новости, 10.10.2024
Прокуратура проверит видео с избиением подростка веревкой в Приморье
Прокуратура начала проверку после публикации в мессенджерах видео, на котором один подросток избивает второго веревкой в Хорольском районе Приморья. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T04:45
2024-10-10T04:45
2024-10-10T04:45
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после публикации в мессенджерах видео, на котором один подросток избивает второго веревкой в Хорольском районе Приморья. В чатах жителей Хорольского района в мессенджерах распространилось видео, на котором один подросток бьет мотком веревки другого, потерпевший просит остановиться. Отмечается, что на кадрах ученики 9 класса. "Прокуратура Хорольского района организовала проверку по факту применения насилия в отношении несовершеннолетнего. Установлено, что 7 октября 2024 года подростка 2008 года рождения избил ровесник. О произошедшем стало известно после того, как в интернет попала видеозапись, которую снял еще один несовершеннолетний", - говорится в сообщении краевой прокуратуры. Ведомство даст оценку условиям воспитания и проживания участников конфликта, а также работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также прокуратура отмечает, что проводится доследственная проверка. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что потерпевший подросток ранее учился в колледже в другом районе, там его заподозрили в краже велосипеда. Мальчик вернулся в родное село, где на почве этих обстоятельств произошел конфликт.
https://ria.ru/20240926/nizhnekamsk-1974883514.html
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
Прокуратура проверит видео с избиением подростка веревкой в Приморье
Прокуратура проверит видео избиения подростка веревкой в Хорольском районе
ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после публикации в мессенджерах видео, на котором один подросток избивает второго веревкой в Хорольском районе Приморья.
В чатах жителей Хорольского района в мессенджерах распространилось видео, на котором один подросток бьет мотком веревки другого, потерпевший просит остановиться. Отмечается, что на кадрах ученики 9 класса.
"Прокуратура Хорольского района организовала проверку по факту применения насилия в отношении несовершеннолетнего. Установлено, что 7 октября 2024 года подростка 2008 года рождения избил ровесник. О произошедшем стало известно после того, как в интернет попала видеозапись, которую снял еще один несовершеннолетний", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
Ведомство даст оценку условиям воспитания и проживания участников конфликта, а также работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Также прокуратура отмечает, что проводится доследственная проверка.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что потерпевший подросток ранее учился в колледже в другом районе, там его заподозрили в краже велосипеда. Мальчик вернулся в родное село, где на почве этих обстоятельств произошел конфликт.