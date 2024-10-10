https://ria.ru/20241010/italiya-1977469515.html

Италия выразила протест Израилю из-за обстрела баз миротворцев в Ливане

Италия выразила протест Израилю из-за обстрела баз миротворцев в Ливане - РИА Новости, 10.10.2024

Италия выразила протест Израилю из-за обстрела баз миротворцев в Ливане

Италия выразила Израилю протест в связи с обстрелом баз миротворцев временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), где размещены итальянские военнослужащие, заявила... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T19:13

2024-10-10T19:13

2024-10-10T19:13

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РИМ, 10 окт - РИА Новости. Италия выразила Израилю протест в связи с обстрелом баз миротворцев временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), где размещены итальянские военнослужащие, заявила пресс-служба итальянского Совета министров. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудила положение итальянского контингента с генералом Стефано Мессиной, командующим западным сектором миссии Unifil. "Итальянское правительство выразило официальный протест израильским властям и твердо подтвердило, что происходящее возле базы контингента ВСООНЛ неприемлемо. Также по этой причине правительство через министра обороны вызвало посла Израиля в Италии", - говорится в сообщении правительственного Дворца Киджи. Как сообщило министерство обороны Италии, его глава Гуидо Крозетто назвал баз миротворцев неприемлемым в разговоре с израильским коллегой. По словам Крозетто, он получил гарантии "предельного внимания к безопасности военнослужащих" и призвал "избегать любых возможных ошибок, которые могут подвергнуть риску итальянских солдат и военнослужащих Unifil. Министр при этом заверил, что в результате обстрела итальянские граждане не пострадали Ранее газета Сorriere della Sera сообщила, что обстрелу в Ливане подверглись две итальянские и индонезийская база, две военных на последней пострадали. Огонь в основном велся по камерам видеонаблюдения вокруг баз. Как сообщило агентство Ansa со ссылкой на источники в военной разведке Ливана, Израиль обстрелял итальянскую базу с беспилотника, открыв огонь по входу в бункер, где укрылись итальянские военные. В ходе атаки повреждены системы связи между базой и командованием миссии. Военные израильской армии открыли огонь по смотровой вышке на территории штаб-квартиры миротворцев временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в миротворческой миссии. По данным источников Al Jazeera, всего израильские военные открыли огонь по трем позициям миротворцев ООН на юге Ливана, два миротворца получили легкие ранения. Ранее газета Times of Israel писала, что израильская армия подвергает миротворцев ООН опасности, разместив свои позиции рядом с миссией ООН на время сухопутной операции против сил шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. Как заявляли газете представители миссии, Израиль попросил миротворцев передислоцироваться, когда начал операцию, на что получил отказ. Как утверждала пресс-служба "Хезболлах", отряд израильских военных в районе поселения Марун Ар-Рас использовал миротворцев временных сил ООН как живой щит.

https://ria.ru/20241010/shtab-1977383168.html

https://ria.ru/20241009/livan-1977299182.html

https://ria.ru/20241010/izrail-1977431318.html

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в мире, ливан, израиль, италия, гуидо крозетто, джорджа мелони, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024