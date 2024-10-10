https://ria.ru/20241010/italiya-1977457057.html

В Италии расследуют дело о якобы шпионаже в отношении политиков

В Италии расследуют дело о якобы шпионаже в отношении политиков - РИА Новости, 10.10.2024

В Италии расследуют дело о якобы шпионаже в отношении политиков

Прокуратура итальянского города Бари начала расследование в связи с якобы шпионажем бывшего сотрудника банка Intesa San Paolo в отношении нескольких тысяч... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:59

2024-10-10T17:59

2024-10-10T17:59

в мире

италия

бари

джорджа мелони

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18136/81/181368105_0:31:2310:1330_1920x0_80_0_0_b4cb658987bf9e252de761ce7e54384c.jpg

РИМ, 10 окт - РИА Новости. Прокуратура итальянского города Бари начала расследование в связи с якобы шпионажем бывшего сотрудника банка Intesa San Paolo в отношении нескольких тысяч клиентов, включая премьера Джорджу Мелони и других видных политических деятелей страны, рассказала в четверг газета Domani. Клерка уволили еще 8 августа в результате внутренней проверки после того, как о доступе ко своему счету руководство уведомил один из клиентов филиала города Битонто. Сотрудник, как выяснилось, наблюдал за счетами клиентов банка с февраля 2022 года по апрель 2024, совершив почти семь тысяч незаконных операций. Среди заинтересовавших его лиц оказались премьер Италии, ее бывший партнер и сестра, спикер Сената и формально второе лицо в государство Иньяцио Ла Русса, губернаторы двух регионов, прокуроры, а также известные спортсмены, имена которых в публикации Domani не приводятся. В общей сложности бывший работник Intesa заходил на счета к 3,5 тысячам клиентов банка, которые относились к почти 680 филиалам по всей Италии. После увольнения нарушитель может попасть под следствие по статье о нарушении неприкосновенности личных данных, подчеркивает издание. В банке Domani сообщили, что проинформировали о произошедшем. "Теперь пролить свет на возможные последствия инцидента предстоит судебным органам и Управлению по охране личных данных, чтобы понять, идет ли речь о банальном случае любопытного и вероломного сотрудника или более масштабном скандале", - пишет газета.

https://rsport.ria.ru/20241001/ubiystvo-1975837138.html

https://ria.ru/20240920/avstraliya-1973750525.html

италия

бари

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, бари, джорджа мелони