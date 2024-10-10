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В Италии расследуют дело о якобы шпионаже в отношении политиков - РИА Новости, 10.10.2024
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17:59 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/italiya-1977457057.html
В Италии расследуют дело о якобы шпионаже в отношении политиков
В Италии расследуют дело о якобы шпионаже в отношении политиков - РИА Новости, 10.10.2024
В Италии расследуют дело о якобы шпионаже в отношении политиков
Прокуратура итальянского города Бари начала расследование в связи с якобы шпионажем бывшего сотрудника банка Intesa San Paolo в отношении нескольких тысяч... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:59
2024-10-10T17:59
в мире
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РИМ, 10 окт - РИА Новости. Прокуратура итальянского города Бари начала расследование в связи с якобы шпионажем бывшего сотрудника банка Intesa San Paolo в отношении нескольких тысяч клиентов, включая премьера Джорджу Мелони и других видных политических деятелей страны, рассказала в четверг газета Domani. Клерка уволили еще 8 августа в результате внутренней проверки после того, как о доступе ко своему счету руководство уведомил один из клиентов филиала города Битонто. Сотрудник, как выяснилось, наблюдал за счетами клиентов банка с февраля 2022 года по апрель 2024, совершив почти семь тысяч незаконных операций. Среди заинтересовавших его лиц оказались премьер Италии, ее бывший партнер и сестра, спикер Сената и формально второе лицо в государство Иньяцио Ла Русса, губернаторы двух регионов, прокуроры, а также известные спортсмены, имена которых в публикации Domani не приводятся. В общей сложности бывший работник Intesa заходил на счета к 3,5 тысячам клиентов банка, которые относились к почти 680 филиалам по всей Италии. После увольнения нарушитель может попасть под следствие по статье о нарушении неприкосновенности личных данных, подчеркивает издание. В банке Domani сообщили, что проинформировали о произошедшем. "Теперь пролить свет на возможные последствия инцидента предстоит судебным органам и Управлению по охране личных данных, чтобы понять, идет ли речь о банальном случае любопытного и вероломного сотрудника или более масштабном скандале", - пишет газета.
https://rsport.ria.ru/20241001/ubiystvo-1975837138.html
https://ria.ru/20240920/avstraliya-1973750525.html
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в мире, италия, бари, джорджа мелони
В мире, Италия, Бари, Джорджа Мелони
В Италии расследуют дело о якобы шпионаже в отношении политиков

Domani: в Италии расследуют дело о якобы шпионаже бывшего сотрудника банка

© РИА Новости / Русалина ДмитриеваИтальянская полиция
Итальянская полиция - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Русалина Дмитриева
Итальянская полиция. Архивное фото
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РИМ, 10 окт - РИА Новости. Прокуратура итальянского города Бари начала расследование в связи с якобы шпионажем бывшего сотрудника банка Intesa San Paolo в отношении нескольких тысяч клиентов, включая премьера Джорджу Мелони и других видных политических деятелей страны, рассказала в четверг газета Domani.
Клерка уволили еще 8 августа в результате внутренней проверки после того, как о доступе ко своему счету руководство уведомил один из клиентов филиала города Битонто.
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Сотрудник, как выяснилось, наблюдал за счетами клиентов банка с февраля 2022 года по апрель 2024, совершив почти семь тысяч незаконных операций. Среди заинтересовавших его лиц оказались премьер Италии, ее бывший партнер и сестра, спикер Сената и формально второе лицо в государство Иньяцио Ла Русса, губернаторы двух регионов, прокуроры, а также известные спортсмены, имена которых в публикации Domani не приводятся. В общей сложности бывший работник Intesa заходил на счета к 3,5 тысячам клиентов банка, которые относились к почти 680 филиалам по всей Италии.
После увольнения нарушитель может попасть под следствие по статье о нарушении неприкосновенности личных данных, подчеркивает издание.
В банке Domani сообщили, что проинформировали о произошедшем. "Теперь пролить свет на возможные последствия инцидента предстоит судебным органам и Управлению по охране личных данных, чтобы понять, идет ли речь о банальном случае любопытного и вероломного сотрудника или более масштабном скандале", - пишет газета.
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В миреИталияБариДжорджа Мелони
 
 
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