https://ria.ru/20241010/ispanija-1977355079.html

Испания призвала к полной отмене смертной казни

Испания призвала к полной отмене смертной казни - РИА Новости, 10.10.2024

Испания призвала к полной отмене смертной казни

Правительство Испании во всемирный день борьбы против смертной казни призвало мировое сообщество к полной отмене этого вида наказания, говорится в... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T11:48

2024-10-10T11:48

2024-10-10T11:48

в мире

испания

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МАДРИД, 10 окт - РИА Новости. Правительство Испании во всемирный день борьбы против смертной казни призвало мировое сообщество к полной отмене этого вида наказания, говорится в распространенном в четверг коммюнике министерства иностранных дел королевства. "Испания призывает все государства, сохраняющие смертную казнь, перейти к введению моратория, де-факто или де-юре, в качестве шага к полной отмене", - говорится в сообщении, где смертная казнь называется "чрезвычайно жестоким, бесчеловечным, унижающим достоинство, непоправимым и противоречащим правам человека наказанием". МИД королевства, среди прочего, призвал содействовать необходимым правовым реформам, чтобы избежать применения смертной казни к несовершеннолетним, лицам, совершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте, или инвалидам. Несмотря на устойчивую тенденцию к отмене смертной казни, количество казней во всем мире продолжает расти с 2020 года, что, по мнению испанского ведомства, вызывает крайнюю озабоченность. Всемирный день борьбы против смертной казни ежегодно отмечается 10 октября и направлен на привлечение внимания к проблеме применения смертной казни по всему миру. Учреждённый в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции против смертной казни, этот день призван повысить осведомлённость о нарушении прав человека, связанных с высшей мерой наказания.

https://ria.ru/20240824/kazn-1968292378.html

https://ria.ru/20240628/maratoriy-1956164994.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, испания