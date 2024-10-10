https://ria.ru/20241010/ispanija-1977355079.html
Испания призвала к полной отмене смертной казни
Испания призвала к полной отмене смертной казни - РИА Новости, 10.10.2024
Испания призвала к полной отмене смертной казни
Правительство Испании во всемирный день борьбы против смертной казни призвало мировое сообщество к полной отмене этого вида наказания, говорится в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:48
2024-10-10T11:48
2024-10-10T11:48
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МАДРИД, 10 окт - РИА Новости. Правительство Испании во всемирный день борьбы против смертной казни призвало мировое сообщество к полной отмене этого вида наказания, говорится в распространенном в четверг коммюнике министерства иностранных дел королевства. "Испания призывает все государства, сохраняющие смертную казнь, перейти к введению моратория, де-факто или де-юре, в качестве шага к полной отмене", - говорится в сообщении, где смертная казнь называется "чрезвычайно жестоким, бесчеловечным, унижающим достоинство, непоправимым и противоречащим правам человека наказанием". МИД королевства, среди прочего, призвал содействовать необходимым правовым реформам, чтобы избежать применения смертной казни к несовершеннолетним, лицам, совершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте, или инвалидам. Несмотря на устойчивую тенденцию к отмене смертной казни, количество казней во всем мире продолжает расти с 2020 года, что, по мнению испанского ведомства, вызывает крайнюю озабоченность. Всемирный день борьбы против смертной казни ежегодно отмечается 10 октября и направлен на привлечение внимания к проблеме применения смертной казни по всему миру. Учреждённый в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции против смертной казни, этот день призван повысить осведомлённость о нарушении прав человека, связанных с высшей мерой наказания.
https://ria.ru/20240824/kazn-1968292378.html
https://ria.ru/20240628/maratoriy-1956164994.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания
Испания призвала к полной отмене смертной казни
Испания призвала мировое сообщество к полной отмене смертной казни
МАДРИД, 10 окт - РИА Новости. Правительство Испании во всемирный день борьбы против смертной казни призвало мировое сообщество к полной отмене этого вида наказания, говорится в распространенном в четверг коммюнике министерства иностранных дел королевства.
"Испания призывает все государства, сохраняющие смертную казнь, перейти к введению моратория, де-факто или де-юре, в качестве шага к полной отмене", - говорится в сообщении, где смертная казнь называется "чрезвычайно жестоким, бесчеловечным, унижающим достоинство, непоправимым и противоречащим правам человека наказанием".
МИД королевства, среди прочего, призвал содействовать необходимым правовым реформам, чтобы избежать применения смертной казни к несовершеннолетним, лицам, совершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте, или инвалидам.
Несмотря на устойчивую тенденцию к отмене смертной казни, количество казней во всем мире продолжает расти с 2020 года, что, по мнению испанского ведомства, вызывает крайнюю озабоченность.
Всемирный день борьбы против смертной казни ежегодно отмечается 10 октября и направлен на привлечение внимания к проблеме применения смертной казни по всему миру. Учреждённый в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции против смертной казни, этот день призван повысить осведомлённость о нарушении прав человека, связанных с высшей мерой наказания.