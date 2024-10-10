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В Госдуме отреагировали на публикацию посольством США списка иноагентов - РИА Новости, 10.10.2024
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15:36 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/inoagenty-1977409625.html
В Госдуме отреагировали на публикацию посольством США списка иноагентов
В Госдуме отреагировали на публикацию посольством США списка иноагентов - РИА Новости, 10.10.2024
В Госдуме отреагировали на публикацию посольством США списка иноагентов
Посольство США в Москве предприняло очередную попытку вмешательства во внутренние дела РФ, опубликовав списки иноагентов, выражая им поддержку и критикуя... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:36
2024-10-10T15:36
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василий пискарев
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Посольство США в Москве предприняло очередную попытку вмешательства во внутренние дела РФ, опубликовав списки иноагентов, выражая им поддержку и критикуя российские законы, заявил глава комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ Василий Пискарев. "Сегодня посольство США в Москве вновь предприняло попытку вмешаться во внутренние дела нашей страны. Американские дипломаты в который уже раз опубликовали списки иностранных агентов, а по сути своих агентов влияния в России, выражая им поддержку и критикуя российский закон о регулировании их деятельности", - сказал Пискарев, слова которого приводят в Telegram-канале комиссии. По его словам, Вашингтон работает по принципу "нам можно - вам нельзя", прекрасно понимая действенность изобретенного в США законодательства об иноагентах. "Поэтому звучащие из "Спасо-хаус" настойчивые призывы отменить российские законы о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, лишь подтверждают эффективность принятых нами мер. Сигналы из Госдепа свидетельствуют о необходимости продолжить работу по защите нашего суверенитета и совершенствовать законодательство", - отметил депутат. Парламентарий также считает показательным, что в это же время сенаторы в США собираются ужесточить американский закон об иноагентах, усилив за ними контроль.
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сша, россия, москва, василий пискарев, госдума рф, государственный департамент сша, в мире
США, Россия, Москва, Василий Пискарев, Госдума РФ, Государственный департамент США, В мире
В Госдуме отреагировали на публикацию посольством США списка иноагентов

Пискарев: посольство США хотело вмешаться в дела России, поддерживая иноагентов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки
Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Посольство США в Москве предприняло очередную попытку вмешательства во внутренние дела РФ, опубликовав списки иноагентов, выражая им поддержку и критикуя российские законы, заявил глава комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ Василий Пискарев.
"Сегодня посольство США в Москве вновь предприняло попытку вмешаться во внутренние дела нашей страны. Американские дипломаты в который уже раз опубликовали списки иностранных агентов, а по сути своих агентов влияния в России, выражая им поддержку и критикуя российский закон о регулировании их деятельности", - сказал Пискарев, слова которого приводят в Telegram-канале комиссии.
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По его словам, Вашингтон работает по принципу "нам можно - вам нельзя", прекрасно понимая действенность изобретенного в США законодательства об иноагентах.
"Поэтому звучащие из "Спасо-хаус" настойчивые призывы отменить российские законы о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, лишь подтверждают эффективность принятых нами мер. Сигналы из Госдепа свидетельствуют о необходимости продолжить работу по защите нашего суверенитета и совершенствовать законодательство", - отметил депутат.
Парламентарий также считает показательным, что в это же время сенаторы в США собираются ужесточить американский закон об иноагентах, усилив за ними контроль.
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