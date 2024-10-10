https://ria.ru/20241010/inoagenty-1977409625.html
В Госдуме отреагировали на публикацию посольством США списка иноагентов
В Госдуме отреагировали на публикацию посольством США списка иноагентов - РИА Новости, 10.10.2024
В Госдуме отреагировали на публикацию посольством США списка иноагентов
Посольство США в Москве предприняло очередную попытку вмешательства во внутренние дела РФ, опубликовав списки иноагентов, выражая им поддержку и критикуя... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:36
2024-10-10T15:36
2024-10-10T15:36
сша
россия
москва
василий пискарев
госдума рф
государственный департамент сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775676232_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_202846bdbe48d723d2927038460bee72.jpg
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Посольство США в Москве предприняло очередную попытку вмешательства во внутренние дела РФ, опубликовав списки иноагентов, выражая им поддержку и критикуя российские законы, заявил глава комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ Василий Пискарев. "Сегодня посольство США в Москве вновь предприняло попытку вмешаться во внутренние дела нашей страны. Американские дипломаты в который уже раз опубликовали списки иностранных агентов, а по сути своих агентов влияния в России, выражая им поддержку и критикуя российский закон о регулировании их деятельности", - сказал Пискарев, слова которого приводят в Telegram-канале комиссии. По его словам, Вашингтон работает по принципу "нам можно - вам нельзя", прекрасно понимая действенность изобретенного в США законодательства об иноагентах. "Поэтому звучащие из "Спасо-хаус" настойчивые призывы отменить российские законы о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, лишь подтверждают эффективность принятых нами мер. Сигналы из Госдепа свидетельствуют о необходимости продолжить работу по защите нашего суверенитета и совершенствовать законодательство", - отметил депутат. Парламентарий также считает показательным, что в это же время сенаторы в США собираются ужесточить американский закон об иноагентах, усилив за ними контроль.
https://ria.ru/20240919/inoagent-1973716121.html
https://ria.ru/20240908/vybory-1971461647.html
сша
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775676232_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_3fe95ef66dc0a5ebf7c7e8ce0e03b2fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, москва, василий пискарев, госдума рф, государственный департамент сша, в мире
США, Россия, Москва, Василий Пискарев, Госдума РФ, Государственный департамент США, В мире
В Госдуме отреагировали на публикацию посольством США списка иноагентов
Пискарев: посольство США хотело вмешаться в дела России, поддерживая иноагентов
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Посольство США в Москве предприняло очередную попытку вмешательства во внутренние дела РФ, опубликовав списки иноагентов, выражая им поддержку и критикуя российские законы, заявил глава комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ Василий Пискарев.
"Сегодня посольство США в Москве вновь предприняло попытку вмешаться во внутренние дела нашей страны. Американские дипломаты в который уже раз опубликовали списки иностранных агентов, а по сути своих агентов влияния в России, выражая им поддержку и критикуя российский закон о регулировании их деятельности", - сказал Пискарев, слова которого приводят в Telegram-канале комиссии.
По его словам, Вашингтон
работает по принципу "нам можно - вам нельзя", прекрасно понимая действенность изобретенного в США законодательства об иноагентах.
"Поэтому звучащие из "Спасо-хаус" настойчивые призывы отменить российские законы о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, лишь подтверждают эффективность принятых нами мер. Сигналы из Госдепа
свидетельствуют о необходимости продолжить работу по защите нашего суверенитета и совершенствовать законодательство", - отметил депутат.
Парламентарий также считает показательным, что в это же время сенаторы в США собираются ужесточить американский закон об иноагентах, усилив за ними контроль.