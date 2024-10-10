https://ria.ru/20241010/inoagenty-1977409625.html

В Госдуме отреагировали на публикацию посольством США списка иноагентов

В Госдуме отреагировали на публикацию посольством США списка иноагентов - РИА Новости, 10.10.2024

В Госдуме отреагировали на публикацию посольством США списка иноагентов

Посольство США в Москве предприняло очередную попытку вмешательства во внутренние дела РФ, опубликовав списки иноагентов, выражая им поддержку и критикуя... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:36

2024-10-10T15:36

2024-10-10T15:36

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Посольство США в Москве предприняло очередную попытку вмешательства во внутренние дела РФ, опубликовав списки иноагентов, выражая им поддержку и критикуя российские законы, заявил глава комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ Василий Пискарев. "Сегодня посольство США в Москве вновь предприняло попытку вмешаться во внутренние дела нашей страны. Американские дипломаты в который уже раз опубликовали списки иностранных агентов, а по сути своих агентов влияния в России, выражая им поддержку и критикуя российский закон о регулировании их деятельности", - сказал Пискарев, слова которого приводят в Telegram-канале комиссии. По его словам, Вашингтон работает по принципу "нам можно - вам нельзя", прекрасно понимая действенность изобретенного в США законодательства об иноагентах. "Поэтому звучащие из "Спасо-хаус" настойчивые призывы отменить российские законы о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, лишь подтверждают эффективность принятых нами мер. Сигналы из Госдепа свидетельствуют о необходимости продолжить работу по защите нашего суверенитета и совершенствовать законодательство", - отметил депутат. Парламентарий также считает показательным, что в это же время сенаторы в США собираются ужесточить американский закон об иноагентах, усилив за ними контроль.

https://ria.ru/20240919/inoagent-1973716121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, москва, василий пискарев, госдума рф, государственный департамент сша, в мире