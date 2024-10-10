https://ria.ru/20241010/imuschestvo-1977346198.html

Имущество экс-главы департамента Военно-строительной компании арестовали

Имущество экс-главы департамента Военно-строительной компании арестовали - РИА Новости, 10.10.2024

Имущество экс-главы департамента Военно-строительной компании арестовали

На имущество экс-руководителя департамента строительства "Военно-строительной компании" Сергея Горского наложен арест на сумму более 29 миллионов рублей,... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T10:49

2024-10-10T10:49

2024-10-10T10:49

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. На имущество экс-руководителя департамента строительства "Военно-строительной компании" Сергея Горского наложен арест на сумму более 29 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России. Отмечается, что следователи расследуют дело против экс-сотрудников "Военно-строительной компании" - руководителя департамента строительства Сергея Горского, руководителя строительного управления по ЗВО Максима Головкова и руководителя проекта строительного управления по ЗВО Дмитрия Сюртукова. Они обвиняются по статьям о получении взятки в особо крупном размере, а также злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия. "В ходе предварительного следствия по уголовному делу на имущество Горского наложен арест на общую сумму более 29 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Все трое ранее были арестованы судом в Москве. По версии следствия, 17 мая 2021 года между Минобороны России и "Военно-строительной компанией" был заключен государственный контракт на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова. В качестве субподрядчика при исполнении контракта привлечено общество с ограниченной ответственностью. Как сообщили в СК, в период с августа 2021 по 8 февраля 2023 года генеральный директор общества передавал действовавшим в составе организованной группы представителя военно-строительной компаний взятку за согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства, а также общее покровительство, что повлекло необоснованную выдачу аванса строительной организации.

https://ria.ru/20240801/sud-1963334089.html

https://ria.ru/20240521/arest-1947336153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), западный военный округ (зво), военно-медицинская академия имени кирова, дело замминистра обороны тимура иванова