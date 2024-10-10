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Имущество экс-главы департамента Военно-строительной компании арестовали - РИА Новости, 10.10.2024
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10:49 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/imuschestvo-1977346198.html
Имущество экс-главы департамента Военно-строительной компании арестовали
Имущество экс-главы департамента Военно-строительной компании арестовали - РИА Новости, 10.10.2024
Имущество экс-главы департамента Военно-строительной компании арестовали
На имущество экс-руководителя департамента строительства "Военно-строительной компании" Сергея Горского наложен арест на сумму более 29 миллионов рублей,... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T10:49
2024-10-10T10:49
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. На имущество экс-руководителя департамента строительства "Военно-строительной компании" Сергея Горского наложен арест на сумму более 29 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России. Отмечается, что следователи расследуют дело против экс-сотрудников "Военно-строительной компании" - руководителя департамента строительства Сергея Горского, руководителя строительного управления по ЗВО Максима Головкова и руководителя проекта строительного управления по ЗВО Дмитрия Сюртукова. Они обвиняются по статьям о получении взятки в особо крупном размере, а также злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия. "В ходе предварительного следствия по уголовному делу на имущество Горского наложен арест на общую сумму более 29 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Все трое ранее были арестованы судом в Москве. По версии следствия, 17 мая 2021 года между Минобороны России и "Военно-строительной компанией" был заключен государственный контракт на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова. В качестве субподрядчика при исполнении контракта привлечено общество с ограниченной ответственностью. Как сообщили в СК, в период с августа 2021 по 8 февраля 2023 года генеральный директор общества передавал действовавшим в составе организованной группы представителя военно-строительной компаний взятку за согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства, а также общее покровительство, что повлекло необоснованную выдачу аванса строительной организации.
https://ria.ru/20240801/sud-1963334089.html
https://ria.ru/20240521/arest-1947336153.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), западный военный округ (зво), военно-медицинская академия имени кирова, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Западный военный округ (ЗВО), Военно-медицинская академия имени Кирова, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Имущество экс-главы департамента Военно-строительной компании арестовали

Суд арестовал имущество экс-сотрудника Военно-строительной компании Горского

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. На имущество экс-руководителя департамента строительства "Военно-строительной компании" Сергея Горского наложен арест на сумму более 29 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
Отмечается, что следователи расследуют дело против экс-сотрудников "Военно-строительной компании" - руководителя департамента строительства Сергея Горского, руководителя строительного управления по ЗВО Максима Головкова и руководителя проекта строительного управления по ЗВО Дмитрия Сюртукова. Они обвиняются по статьям о получении взятки в особо крупном размере, а также злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия.
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Источник: суд арестовал имущество фигурантов дела "Военторга"
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"В ходе предварительного следствия по уголовному делу на имущество Горского наложен арест на общую сумму более 29 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Все трое ранее были арестованы судом в Москве.
По версии следствия, 17 мая 2021 года между Минобороны России и "Военно-строительной компанией" был заключен государственный контракт на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова. В качестве субподрядчика при исполнении контракта привлечено общество с ограниченной ответственностью.
Как сообщили в СК, в период с августа 2021 по 8 февраля 2023 года генеральный директор общества передавал действовавшим в составе организованной группы представителя военно-строительной компаний взятку за согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства, а также общее покровительство, что повлекло необоснованную выдачу аванса строительной организации.
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