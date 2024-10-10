Имущество экс-главы департамента Военно-строительной компании арестовали
Суд арестовал имущество экс-сотрудника Военно-строительной компании Горского
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. На имущество экс-руководителя департамента строительства "Военно-строительной компании" Сергея Горского наложен арест на сумму более 29 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
Отмечается, что следователи расследуют дело против экс-сотрудников "Военно-строительной компании" - руководителя департамента строительства Сергея Горского, руководителя строительного управления по ЗВО Максима Головкова и руководителя проекта строительного управления по ЗВО Дмитрия Сюртукова. Они обвиняются по статьям о получении взятки в особо крупном размере, а также злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия.
Источник: суд арестовал имущество фигурантов дела "Военторга"
1 августа, 03:17
"В ходе предварительного следствия по уголовному делу на имущество Горского наложен арест на общую сумму более 29 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Все трое ранее были арестованы судом в Москве.
По версии следствия, 17 мая 2021 года между Минобороны России и "Военно-строительной компанией" был заключен государственный контракт на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова. В качестве субподрядчика при исполнении контракта привлечено общество с ограниченной ответственностью.
Как сообщили в СК, в период с августа 2021 по 8 февраля 2023 года генеральный директор общества передавал действовавшим в составе организованной группы представителя военно-строительной компаний взятку за согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства, а также общее покровительство, что повлекло необоснованную выдачу аванса строительной организации.