https://ria.ru/20241010/harkov-1977407932.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 10.10.2024
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в четверг в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:29
2024-10-10T15:29
2024-10-10T15:29
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении "Общественного".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Харьков, Украина, Харьковская область
В Харькове прогремел взрыв
"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв