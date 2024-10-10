https://ria.ru/20241010/harkov-1977407932.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 10.10.2024

В Харькове прогремел взрыв

Взрыв прогремел в четверг в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:29

2024-10-10T15:29

2024-10-10T15:29

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении "Общественного".

https://ria.ru/20241010/hill-1977392034.html

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Варвара Скокшина

в мире, харьков, украина, харьковская область