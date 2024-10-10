https://ria.ru/20241010/gladkov-1977466102.html

Шебекино третий раз за день попало под обстрел ВСУ

Шебекино третий раз за день попало под обстрел ВСУ - РИА Новости, 10.10.2024

Шебекино третий раз за день попало под обстрел ВСУ

Город Шебекино в третий раз за четверг попал под обстрел ВСУ, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T18:52

2024-10-10T18:52

2024-10-10T19:26

специальная военная операция на украине

шебекино

вооруженные силы украины

украина

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Город Шебекино в третий раз за четверг попал под обстрел ВСУ, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Город Шебекино в третий раз за день подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Бойцы самообороны доставили в районную больницу мужчину с осколочным ранением поясничной области. В настоящее время медики проводят все необходимые обследования, после чего примут решение о дальнейшем лечении", - написал он в Telegram-канале.По словам Гладкова, в четверг днем в Шебекинскую ЦРБ обратилась 17-летняя девушка, которая получила ранения при утреннем обстреле. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, сотрясением головного мозга и баротравмой бригада "скорой" доставила в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести, добавил глава региона."По предварительной информации, в городе в административном здании и в одном из помещений сельскохозяйственного предприятия повреждены остекление и фасады. Также осколками посечены 15 легковых автомобилей, один из которых загорелся. Пожарными расчётами производится ликвидация очага возгорания", - уточнил губернатор.В селе Доброе Шебекинского округа в результате атак двух FPV-дронов поврежден цех производственного предприятия. Артиллерийскому обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района. Повреждены социальный объект, остановка общественного транспорта и ЛЭП. Жители села временно остаются без света, заключил Гладков.

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html

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Наталья Макарова

шебекино, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков, белгородская область