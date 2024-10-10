https://ria.ru/20241010/gladkov-1977466102.html
Шебекино третий раз за день попало под обстрел ВСУ
Шебекино третий раз за день попало под обстрел ВСУ - РИА Новости, 10.10.2024
Шебекино третий раз за день попало под обстрел ВСУ
Город Шебекино в третий раз за четверг попал под обстрел ВСУ, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T18:52
2024-10-10T18:52
2024-10-10T19:26
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
украина
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Город Шебекино в третий раз за четверг попал под обстрел ВСУ, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Город Шебекино в третий раз за день подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Бойцы самообороны доставили в районную больницу мужчину с осколочным ранением поясничной области. В настоящее время медики проводят все необходимые обследования, после чего примут решение о дальнейшем лечении", - написал он в Telegram-канале.По словам Гладкова, в четверг днем в Шебекинскую ЦРБ обратилась 17-летняя девушка, которая получила ранения при утреннем обстреле. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, сотрясением головного мозга и баротравмой бригада "скорой" доставила в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести, добавил глава региона."По предварительной информации, в городе в административном здании и в одном из помещений сельскохозяйственного предприятия повреждены остекление и фасады. Также осколками посечены 15 легковых автомобилей, один из которых загорелся. Пожарными расчётами производится ликвидация очага возгорания", - уточнил губернатор.В селе Доброе Шебекинского округа в результате атак двух FPV-дронов поврежден цех производственного предприятия. Артиллерийскому обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района. Повреждены социальный объект, остановка общественного транспорта и ЛЭП. Жители села временно остаются без света, заключил Гладков.
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Украина, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Шебекино третий раз за день попало под обстрел ВСУ
Гладков: ВСУ третий раз за день обстреляли Шебекино, ранены два мирных жителя
БЕЛГОРОД, 10 окт - РИА Новости.
Город Шебекино в третий раз за четверг попал под обстрел ВСУ, пострадали два мирных жителя, сообщил
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Город Шебекино в третий раз за день подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Бойцы самообороны доставили в районную больницу мужчину с осколочным ранением поясничной области. В настоящее время медики проводят все необходимые обследования, после чего примут решение о дальнейшем лечении", - написал он в Telegram-канале.
По словам Гладкова, в четверг днем в Шебекинскую ЦРБ обратилась 17-летняя девушка, которая получила ранения при утреннем обстреле. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, сотрясением головного мозга и баротравмой бригада "скорой" доставила в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести, добавил глава региона.
"По предварительной информации, в городе в административном здании и в одном из помещений сельскохозяйственного предприятия повреждены остекление и фасады. Также осколками посечены 15 легковых автомобилей, один из которых загорелся. Пожарными расчётами производится ликвидация очага возгорания", - уточнил губернатор.
В селе Доброе Шебекинского округа в результате атак двух FPV-дронов поврежден цех производственного предприятия. Артиллерийскому обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района. Повреждены социальный объект, остановка общественного транспорта и ЛЭП. Жители села временно остаются без света, заключил Гладков.