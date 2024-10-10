https://ria.ru/20241010/frantsija-1977351523.html

Во Франции назвали помощь Украине безумием

Во Франции назвали помощь Украине безумием - РИА Новости, 10.10.2024

Во Франции назвали помощь Украине безумием

Помощь Франции Украине в ожидании нового проекта бюджета, который французский премьер Мишель Барнье представит в четверг и который предполагает совокупно... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T11:22

2024-10-10T11:22

2024-10-10T11:51

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эммануэль макрон

владимир зеленский

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ПАРИЖ, 10 окт - РИА Новости. Помощь Франции Украине в ожидании нового проекта бюджета, который французский премьер Мишель Барнье представит в четверг и который предполагает совокупно экономию и рост налогов на 60 миллиардов евро, станет безумием, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "В тот самый день, когда правительство Барнье и Макрона собирается представить французам бюджет с жесткой экономией на 2025 год, согласно которому 60 миллиардов отнимаются у французов в сфере здравоохранения, из пенсий, государственных служб, а налоги повышаются... Зеленский во второй половине дня получит из рук Макрона в Елисейском дворце новый чек на 3 миллиарда евро", - написал он в соцсети X. По его словам, вместо финансирования французских больниц деньги уйдут на "войну и коррупцию". "Остановим это безумие: не будем принимать Зеленского, который попрошайничает от имени НАТО, больше ни единого цента и никакого оружия этой стране", - добавил он. Елисейский дворец ранее сообщил, что Владимир Зеленский в четверг встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном в Париже. Премьер-министр Франции Мишель Барнье заявлял, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Так, порядка 65 тысяч налогоплательщиков, получающих более 500 тысяч евро в год, временно будет платить больше налогов. Эта же мера коснется порядка 300 крупных компаний с товарооборотом от 1 миллиарда в год. Барнье заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать госдолг Франции, который достиг 3228 миллиарда евро (112% ВВП), из-за чего позиции Франции в Европе слабеют. Он сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году.

https://ria.ru/20240415/ukraina-1940258910.html

https://ria.ru/20240606/zelenskiy-1950894882.html

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в мире, франция, украина, париж, мишель барнье, эммануэль макрон, владимир зеленский, патриот, нато