https://ria.ru/20241010/erdogan-1977469904.html

Эрдоган призвал противостоять государственному терроризму Израиля

Эрдоган призвал противостоять государственному терроризму Израиля - РИА Новости, 10.10.2024

Эрдоган призвал противостоять государственному терроризму Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "долгом совести" всех стран является противостояние "государственному терроризму Израиля". РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T19:15

2024-10-10T19:15

2024-10-10T19:15

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израиль

турция

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реджеп тайип эрдоган

хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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АНКАРА, 10 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "долгом совести" всех стран является противостояние "государственному терроризму Израиля". Турецкий лидер выступил в четверг на открытии самой большой мечети на Балканах в албанской столице Тиране, в ней богослужение смогут одновременно совершать 10 тысяч человек. Мечеть "Намазгях", строительство которой началось в 2015 году при поддержке Турции, имеет четыре минарета высотой 50 метров, купол высотой 35 метров и детали, напоминающие османскую архитектуру. Мечеть предоставит возможность 10 тысячам человек одновременно совершать богослужения внутри и снаружи. "Мы не должны отходить от высших ценностей ислама, религии мира, и мы не должны оставлять поле пустым для интересов групп, которые используют нашу священную религию (ислам - ред.) в своих личных целях", - заявил турецкий лидер. По его словам, совершив нападение на Ливан, администрация (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху вновь продемонстрировала, что "не намерена устанавливать мир в регионе". "Долгом совести для всех нас является противостоять государственному терроризму Израиля", - подчеркнул турецкий лидер. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20240426/erdogan--1942541202.html

https://ria.ru/20240907/khamas-1971322439.html

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в мире, израиль, турция, ливан, реджеп тайип эрдоган, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024