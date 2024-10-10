Эрдоган призвал противостоять государственному терроризму Израиля
Эрдоган назвал противостояние терроризму Израиля "долгом совести" всех стран
© Фото : Presidency Of The Republic Of TurkeyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото : Presidency Of The Republic Of Turkey
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 10 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "долгом совести" всех стран является противостояние "государственному терроризму Израиля".
Турецкий лидер выступил в четверг на открытии самой большой мечети на Балканах в албанской столице Тиране, в ней богослужение смогут одновременно совершать 10 тысяч человек. Мечеть "Намазгях", строительство которой началось в 2015 году при поддержке Турции, имеет четыре минарета высотой 50 метров, купол высотой 35 метров и детали, напоминающие османскую архитектуру. Мечеть предоставит возможность 10 тысячам человек одновременно совершать богослужения внутри и снаружи.
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"Мы не должны отходить от высших ценностей ислама, религии мира, и мы не должны оставлять поле пустым для интересов групп, которые используют нашу священную религию (ислам - ред.) в своих личных целях", - заявил турецкий лидер.
По его словам, совершив нападение на Ливан, администрация (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху вновь продемонстрировала, что "не намерена устанавливать мир в регионе".
"Долгом совести для всех нас является противостоять государственному терроризму Израиля", - подчеркнул турецкий лидер.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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