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В Днепропетровске ночью сожгли военный микроавтобус - РИА Новости, 10.10.2024
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08:27 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/dnepropetrovsk-1977325970.html
В Днепропетровске ночью сожгли военный микроавтобус
В Днепропетровске ночью сожгли военный микроавтобус - РИА Новости, 10.10.2024
В Днепропетровске ночью сожгли военный микроавтобус
Неизвестные ночью сожгли военный микроавтобус в Днепропетровске на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T08:27
2024-10-10T08:27
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Неизвестные ночью сожгли военный микроавтобус в Днепропетровске на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "В Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.) ночью сожгли очередной военный бус", - говорится в сообщении. Ранее представитель офиса генпрокурора Надежда Максимец сообщила, что на Украине с начала года зафиксировано 266 случаев поджога автомобилей военных и волонтеров. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "Не ТЦК". Аббревиатура расшифровывается как "территориальный центр комплектования", так на Украине называют военкоматы.
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977298100.html
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в мире, украина, днепропетровск, днепр (город), страна.ua
В мире, Украина, Днепропетровск, Днепр (город), Страна.ua
В Днепропетровске ночью сожгли военный микроавтобус

"Страна.ua": в Днепропетровске ночью сожгли военный микроавтобус

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Неизвестные ночью сожгли военный микроавтобус в Днепропетровске на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.) ночью сожгли очередной военный бус", - говорится в сообщении.
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Ранее представитель офиса генпрокурора Надежда Максимец сообщила, что на Украине с начала года зафиксировано 266 случаев поджога автомобилей военных и волонтеров.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "Не ТЦК". Аббревиатура расшифровывается как "территориальный центр комплектования", так на Украине называют военкоматы.
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