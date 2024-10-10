В Днепропетровске ночью сожгли военный микроавтобус
"Страна.ua": в Днепропетровске ночью сожгли военный микроавтобус
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Неизвестные ночью сожгли военный микроавтобус в Днепропетровске на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"В Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.) ночью сожгли очередной военный бус", - говорится в сообщении.
Ранее представитель офиса генпрокурора Надежда Максимец сообщила, что на Украине с начала года зафиксировано 266 случаев поджога автомобилей военных и волонтеров.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "Не ТЦК". Аббревиатура расшифровывается как "территориальный центр комплектования", так на Украине называют военкоматы.
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14 сентября, 10:36