https://ria.ru/20241010/dnepropetrovsk-1977325970.html

В Днепропетровске ночью сожгли военный микроавтобус

В Днепропетровске ночью сожгли военный микроавтобус - РИА Новости, 10.10.2024

В Днепропетровске ночью сожгли военный микроавтобус

Неизвестные ночью сожгли военный микроавтобус в Днепропетровске на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T08:27

2024-10-10T08:27

2024-10-10T08:27

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Неизвестные ночью сожгли военный микроавтобус в Днепропетровске на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "В Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.) ночью сожгли очередной военный бус", - говорится в сообщении. Ранее представитель офиса генпрокурора Надежда Максимец сообщила, что на Украине с начала года зафиксировано 266 случаев поджога автомобилей военных и волонтеров. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "Не ТЦК". Аббревиатура расшифровывается как "территориальный центр комплектования", так на Украине называют военкоматы.

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977298100.html

https://ria.ru/20240914/ukraina-1972663187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днепропетровск, днепр (город), страна.ua