https://ria.ru/20241010/dagestan-1977439824.html

В Дагестане арестовали сиделку, избившую 93-летнюю подопечную

В Дагестане арестовали сиделку, избившую 93-летнюю подопечную - РИА Новости, 10.10.2024

В Дагестане арестовали сиделку, избившую 93-летнюю подопечную

Суд в Махачкале арестовал местную жительницу, которая, работая сиделкой, избила 93-летнюю подопечную, сообщила журналистам руководитель пресс-службы верховного... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:56

2024-10-10T16:56

2024-10-10T16:56

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МАХАЧКАЛА, 10 окт - РИА Новости. Суд в Махачкале арестовал местную жительницу, которая, работая сиделкой, избила 93-летнюю подопечную, сообщила журналистам руководитель пресс-службы верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. Ранее против подозреваемой возбудили уголовное дело по факту истязаний в отношении человека, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего (пункты "г", "д" части 2 статьи 117 УК РФ). "Советским районным судом города Махачкалы избрана мера пресечения в отношении местной жительницы, задержанной за истязание пожилой женщины… Суд заключил ее под стражу на два месяца, то есть по 8 декабря", – говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемая по устному гражданско-правовому договору на возмездной основе ухаживала за 93-летней женщиной. Третьего октября она, находясь в квартире подопечной, "причинила ей физические и психические страдания, нанеся множественные удары ладонью по различным частям тела потерпевшей". Свои действия она сопровождала "высказываниями, унижающими честь и достоинство". На видео с установленной в квартире камеры, которое распространилось в Telegram-каналах, видно, как подозреваемая толкает пожилую женщину на кровать, бьет ее по лицу и другим частям тела рукам и ногам и всячески оскорбляет ее, пока пенсионерка просит остановиться.

https://ria.ru/20241009/dubna-1977191798.html

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происшествия, махачкала, россия