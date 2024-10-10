https://ria.ru/20241010/chernyshenko-1977436469.html
Патриарх Кирилл наградил Чернышенко знаком "За труды по просвещению"
Патриарх Кирилл наградил Чернышенко знаком "За труды по просвещению" - РИА Новости, 10.10.2024
Патриарх Кирилл наградил Чернышенко знаком "За труды по просвещению"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко патриаршим знаком "За труды по духовно-нравственному просвещению", следует из РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:44
2024-10-10T16:44
2024-10-10T16:44
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дмитрий чернышенко
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русская православная церковь
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко патриаршим знаком "За труды по духовно-нравственному просвещению", следует из сообщения, опубликованного в четверг на сайте РПЦ. "10 октября в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. Во внимание к помощи Сочинской епархии предстоятель Русской православной церкви вручил Д.Н. Чернышенко патриарший знак "За труды по духовно-нравственному просвещению", - сказано в сообщении. Патриарх Кирилл также поблагодарил Чернышенко за "неравнодушное и творческое восприятие" многих пожеланий Русской церкви, направленных на развитие духовной жизни и совершенствование церковно-государственных отношений. "Время, в которое мы живем, требует консолидации всего общества. Эта деятельность имеет очень большое духовное и государственное значение", - подчеркнул предстоятель Русской церкви. Он охарактеризовал нынешние церковно-государственные отношения как беспрецедентные. "У Церкви есть все возможности развивать свое служение и в пастырском, и в социальном плане, в культурном и многих иных направлениях, в которые Церковь сегодня вовлечена. <…> Взаимодействие государства с Русской православной церковью — это реальное соработничество, направленное на укрепление духовных основ жизни нашего общества, но также на реализацию гуманитарных программ, которые осуществляются при участии Церкви и государства. Именно вы находитесь в центре всей этой работы со стороны государства, и потому хотел бы вас сердечно поблагодарить за взаимодействие", - отметил глава РПЦ. В свою очередь, Чернышенко рассказал о задачах правительства по поддержке Церкви. "Все правительство ориентировано на выполнение задач, которые нам поставил президент, — оказание помощи нашей Русской православной церкви. У нас выстроены неформальные отношения, мы регулярно встречаемся с вашими сотрудниками, и, действительно, работа выходит на принципиально новый уровень, когда мы все вместе работаем над тем, чтобы как можно больше успеть", - отметил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба. В ходе беседы патриарх Кирилл и Чернышенко также обсудили вопросы просветительской деятельности среди детей и молодежи, а также проекты развития Соловецкого архипелага и паломнического туризма, уточняют на сайте РПЦ. Как отмечается в пресс-релизе, распространенном пресс-службой Чернышенко, по указу президента РФ Владимира Путина в 2029 году будет отмечаться 600-летие основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге. "Правительство России вместе с Русской православной церковью и правительством Архангельской области ведет комплексную подготовку к знаковой дате: организация научных исследований, работ по строительству инфраструктуры, реконструкции и реставрации объектов культурного наследия и многое другое. Летом текущего года были проведены воспитательно-просветительские мероприятия для детей и молодежи, связанные с сохранением наследия и историей Соловецкого архипелага", - отмечают в пресс-службе.
https://ria.ru/20241007/putin-1976815609.html
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россия, москва, архангельская область, дмитрий чернышенко, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, русская православная церковь
Россия, Москва, Архангельская область, Дмитрий Чернышенко, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир Путин, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл наградил Чернышенко знаком "За труды по просвещению"
Чернышенко наградили знаком "За труды по духовно-нравственному просвещению"
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко патриаршим знаком "За труды по духовно-нравственному просвещению", следует из сообщения, опубликованного в четверг на сайте РПЦ.
"10 октября в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве
состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. Во внимание к помощи Сочинской епархии предстоятель Русской православной церкви вручил Д.Н. Чернышенко патриарший знак "За труды по духовно-нравственному просвещению", - сказано в сообщении.
Патриарх Кирилл также поблагодарил Чернышенко за "неравнодушное и творческое восприятие" многих пожеланий Русской церкви, направленных на развитие духовной жизни и совершенствование церковно-государственных отношений. "Время, в которое мы живем, требует консолидации всего общества. Эта деятельность имеет очень большое духовное и государственное значение", - подчеркнул предстоятель Русской церкви.
Он охарактеризовал нынешние церковно-государственные отношения как беспрецедентные. "У Церкви есть все возможности развивать свое служение и в пастырском, и в социальном плане, в культурном и многих иных направлениях, в которые Церковь сегодня вовлечена. <…> Взаимодействие государства с Русской православной церковью — это реальное соработничество, направленное на укрепление духовных основ жизни нашего общества, но также на реализацию гуманитарных программ, которые осуществляются при участии Церкви и государства. Именно вы находитесь в центре всей этой работы со стороны государства, и потому хотел бы вас сердечно поблагодарить за взаимодействие", - отметил глава РПЦ.
В свою очередь, Чернышенко рассказал о задачах правительства по поддержке Церкви. "Все правительство ориентировано на выполнение задач, которые нам поставил президент, — оказание помощи нашей Русской православной церкви. У нас выстроены неформальные отношения, мы регулярно встречаемся с вашими сотрудниками, и, действительно, работа выходит на принципиально новый уровень, когда мы все вместе работаем над тем, чтобы как можно больше успеть", - отметил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
В ходе беседы патриарх Кирилл и Чернышенко также обсудили вопросы просветительской деятельности среди детей и молодежи, а также проекты развития Соловецкого архипелага и паломнического туризма, уточняют на сайте РПЦ.
Как отмечается в пресс-релизе, распространенном пресс-службой Чернышенко, по указу президента РФ Владимира Путина
в 2029 году будет отмечаться 600-летие основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге. "Правительство России вместе с Русской православной церковью и правительством Архангельской области
ведет комплексную подготовку к знаковой дате: организация научных исследований, работ по строительству инфраструктуры, реконструкции и реставрации объектов культурного наследия и многое другое. Летом текущего года были проведены воспитательно-просветительские мероприятия для детей и молодежи, связанные с сохранением наследия и историей Соловецкого архипелага", - отмечают в пресс-службе.