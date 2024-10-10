https://ria.ru/20241010/chernyshenko-1977436469.html

Патриарх Кирилл наградил Чернышенко знаком "За труды по просвещению"

Патриарх Кирилл наградил Чернышенко знаком "За труды по просвещению" - РИА Новости, 10.10.2024

Патриарх Кирилл наградил Чернышенко знаком "За труды по просвещению"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко патриаршим знаком "За труды по духовно-нравственному просвещению", следует из РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:44

2024-10-10T16:44

2024-10-10T16:44

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владимир путин

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко патриаршим знаком "За труды по духовно-нравственному просвещению", следует из сообщения, опубликованного в четверг на сайте РПЦ. "10 октября в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. Во внимание к помощи Сочинской епархии предстоятель Русской православной церкви вручил Д.Н. Чернышенко патриарший знак "За труды по духовно-нравственному просвещению", - сказано в сообщении. Патриарх Кирилл также поблагодарил Чернышенко за "неравнодушное и творческое восприятие" многих пожеланий Русской церкви, направленных на развитие духовной жизни и совершенствование церковно-государственных отношений. "Время, в которое мы живем, требует консолидации всего общества. Эта деятельность имеет очень большое духовное и государственное значение", - подчеркнул предстоятель Русской церкви. Он охарактеризовал нынешние церковно-государственные отношения как беспрецедентные. "У Церкви есть все возможности развивать свое служение и в пастырском, и в социальном плане, в культурном и многих иных направлениях, в которые Церковь сегодня вовлечена. <…> Взаимодействие государства с Русской православной церковью — это реальное соработничество, направленное на укрепление духовных основ жизни нашего общества, но также на реализацию гуманитарных программ, которые осуществляются при участии Церкви и государства. Именно вы находитесь в центре всей этой работы со стороны государства, и потому хотел бы вас сердечно поблагодарить за взаимодействие", - отметил глава РПЦ. В свою очередь, Чернышенко рассказал о задачах правительства по поддержке Церкви. "Все правительство ориентировано на выполнение задач, которые нам поставил президент, — оказание помощи нашей Русской православной церкви. У нас выстроены неформальные отношения, мы регулярно встречаемся с вашими сотрудниками, и, действительно, работа выходит на принципиально новый уровень, когда мы все вместе работаем над тем, чтобы как можно больше успеть", - отметил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба. В ходе беседы патриарх Кирилл и Чернышенко также обсудили вопросы просветительской деятельности среди детей и молодежи, а также проекты развития Соловецкого архипелага и паломнического туризма, уточняют на сайте РПЦ. Как отмечается в пресс-релизе, распространенном пресс-службой Чернышенко, по указу президента РФ Владимира Путина в 2029 году будет отмечаться 600-летие основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге. "Правительство России вместе с Русской православной церковью и правительством Архангельской области ведет комплексную подготовку к знаковой дате: организация научных исследований, работ по строительству инфраструктуры, реконструкции и реставрации объектов культурного наследия и многое другое. Летом текущего года были проведены воспитательно-просветительские мероприятия для детей и молодежи, связанные с сохранением наследия и историей Соловецкого архипелага", - отмечают в пресс-службе.

https://ria.ru/20241007/putin-1976815609.html

https://ria.ru/20241005/kadyrov-1976531722.html

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россия, москва, архангельская область, дмитрий чернышенко, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, русская православная церковь