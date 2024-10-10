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В Чечне завели дело на учителя, оскорбившего христиан в соцсетях - РИА Новости, 10.10.2024
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19:05 10.10.2024 (обновлено: 19:07 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/chechnja-1977468324.html
В Чечне завели дело на учителя, оскорбившего христиан в соцсетях
В Чечне завели дело на учителя, оскорбившего христиан в соцсетях - РИА Новости, 10.10.2024
В Чечне завели дело на учителя, оскорбившего христиан в соцсетях
Уголовное дело возбудили в Чечне в отношении учителя физкультуры и химии Мансура Жабраилова, оскорбившего христиан в социальных сетях, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T19:05
2024-10-10T19:07
россия
ахмед дудаев
чеченская республика (чечня)
грозный
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ГРОЗНЫЙ, 10 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Чечне в отношении учителя физкультуры и химии Мансура Жабраилова, оскорбившего христиан в социальных сетях, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Чеченской Республике."Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). По данным следствия, подозреваемый в период с декабря 2021 года по сентябрь 2024 года публиковал в сети интернет информацию, нарушающую права граждан на свободу совести и вероисповедания и оскорбляющую чувства верующих", - говорится в сообщении. Ранее министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщал, что Жабраилов оскорблявший в социальных сетях христиан, уволен, а также задержан правоохранительными органами в Чечне, в отношении него проводятся следственные действия. Позже Жабраилов принес свои извинения за свои высказывания в эфире чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный".
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россия, ахмед дудаев, чеченская республика (чечня), грозный
Россия, Ахмед Дудаев, Чеченская республика (Чечня), Грозный
В Чечне завели дело на учителя, оскорбившего христиан в соцсетях

В Чечне завели дело на учителя физкультуры, оскорбившего христиан в соцсетях

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВ Грозном
В Грозном - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В Грозном. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 10 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Чечне в отношении учителя физкультуры и химии Мансура Жабраилова, оскорбившего христиан в социальных сетях, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Чеченской Республике.
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). По данным следствия, подозреваемый в период с декабря 2021 года по сентябрь 2024 года публиковал в сети интернет информацию, нарушающую права граждан на свободу совести и вероисповедания и оскорбляющую чувства верующих", - говорится в сообщении.
Ранее министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщал, что Жабраилов оскорблявший в социальных сетях христиан, уволен, а также задержан правоохранительными органами в Чечне, в отношении него проводятся следственные действия. Позже Жабраилов принес свои извинения за свои высказывания в эфире чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный".
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РоссияАхмед ДудаевЧеченская республика (Чечня)Грозный
 
 
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