https://ria.ru/20241010/chechnja-1977468324.html

В Чечне завели дело на учителя, оскорбившего христиан в соцсетях

В Чечне завели дело на учителя, оскорбившего христиан в соцсетях - РИА Новости, 10.10.2024

В Чечне завели дело на учителя, оскорбившего христиан в соцсетях

Уголовное дело возбудили в Чечне в отношении учителя физкультуры и химии Мансура Жабраилова, оскорбившего христиан в социальных сетях, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T19:05

2024-10-10T19:05

2024-10-10T19:07

россия

ахмед дудаев

чеченская республика (чечня)

грозный

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ГРОЗНЫЙ, 10 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Чечне в отношении учителя физкультуры и химии Мансура Жабраилова, оскорбившего христиан в социальных сетях, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Чеченской Республике."Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). По данным следствия, подозреваемый в период с декабря 2021 года по сентябрь 2024 года публиковал в сети интернет информацию, нарушающую права граждан на свободу совести и вероисповедания и оскорбляющую чувства верующих", - говорится в сообщении. Ранее министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщал, что Жабраилов оскорблявший в социальных сетях христиан, уволен, а также задержан правоохранительными органами в Чечне, в отношении него проводятся следственные действия. Позже Жабраилов принес свои извинения за свои высказывания в эфире чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный".

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россия

грозный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ахмед дудаев, чеченская республика (чечня), грозный