В Чечне завели дело на учителя, оскорбившего христиан в соцсетях
В Чечне завели дело на учителя физкультуры, оскорбившего христиан в соцсетях
В Грозном. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 10 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Чечне в отношении учителя физкультуры и химии Мансура Жабраилова, оскорбившего христиан в социальных сетях, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Чеченской Республике.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). По данным следствия, подозреваемый в период с декабря 2021 года по сентябрь 2024 года публиковал в сети интернет информацию, нарушающую права граждан на свободу совести и вероисповедания и оскорбляющую чувства верующих", - говорится в сообщении.
Ранее министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщал, что Жабраилов оскорблявший в социальных сетях христиан, уволен, а также задержан правоохранительными органами в Чечне, в отношении него проводятся следственные действия. Позже Жабраилов принес свои извинения за свои высказывания в эфире чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный".
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