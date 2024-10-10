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Минфин объяснил профицит российского бюджета - РИА Новости, 10.10.2024
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16:51 10.10.2024 (обновлено: 17:09 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/byudzhet-1977437754.html
Минфин объяснил профицит российского бюджета
Минфин объяснил профицит российского бюджета - РИА Новости, 10.10.2024
Минфин объяснил профицит российского бюджета
Профицит бюджета РФ по итогам января-сентября 2024 года связан с позитивной динамикой ненефтегазовых доходов и превышением нефтегазовыми доходами их базового... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:51
2024-10-10T17:09
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Профицит бюджета РФ по итогам января-сентября 2024 года связан с позитивной динамикой ненефтегазовых доходов и превышением нефтегазовыми доходами их базового уровня в основном из-за роста цен на российскую нефть, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.Как сообщил Минфин накануне, профицит федерального бюджета РФ за январь-сентябрь 2024 года, по предварительным данным, составил 169 миллиардов рублей. При этом по итогам восьми месяцев министерство оценивало дефицит на уровне 331 миллиарда рублей. Нефтегазовые доходы бюджета в январе-сентябре выросли на 49,4% - до 8,327 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 26,9%, до 17,962 триллиона рублей."По итогам января-сентября 2024 года федеральный бюджет сложился с профицитом в размере 169 млрд рублей. Он обусловлен устойчивой положительной динамикой ненефтегазовых доходов и объемом поступлений нефтегазовых доходов, превышающем их базовый размер преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть", - прокомментировало министерство опубликованные данные об исполнении бюджета за январь-сентябрь.В министерстве добавили, что по итогам года исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом в пределах 2% ВВП.
https://ria.ru/20241009/minfin-1977307086.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин объяснил профицит российского бюджета

Минфин: профицит бюджета РФ за 9 месяцев связан с позитивной динамикой доходов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Профицит бюджета РФ по итогам января-сентября 2024 года связан с позитивной динамикой ненефтегазовых доходов и превышением нефтегазовыми доходами их базового уровня в основном из-за роста цен на российскую нефть, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.
Как сообщил Минфин накануне, профицит федерального бюджета РФ за январь-сентябрь 2024 года, по предварительным данным, составил 169 миллиардов рублей. При этом по итогам восьми месяцев министерство оценивало дефицит на уровне 331 миллиарда рублей. Нефтегазовые доходы бюджета в январе-сентябре выросли на 49,4% - до 8,327 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 26,9%, до 17,962 триллиона рублей.
«
"По итогам января-сентября 2024 года федеральный бюджет сложился с профицитом в размере 169 млрд рублей. Он обусловлен устойчивой положительной динамикой ненефтегазовых доходов и объемом поступлений нефтегазовых доходов, превышающем их базовый размер преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть", - прокомментировало министерство опубликованные данные об исполнении бюджета за январь-сентябрь.
В министерстве добавили, что по итогам года исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом в пределах 2% ВВП.
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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