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Зеленский не убедил Стармера снять запрет на удары по России, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.10.2024
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22:02 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/britanija-1977485084.html
Зеленский не убедил Стармера снять запрет на удары по России, сообщили СМИ
Зеленский не убедил Стармера снять запрет на удары по России, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.10.2024
Зеленский не убедил Стармера снять запрет на удары по России, сообщили СМИ
Великобритания не изменила своей позиции о готовности снять запрет для Киева на нанесение ударов британскими ракетами Storm Shadow вглубь РФ после встречи... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T22:02
2024-10-10T22:02
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Великобритания не изменила своей позиции о готовности снять запрет для Киева на нанесение ударов британскими ракетами Storm Shadow вглубь РФ после встречи премьер-министра страны Кира Стармера с Владимиром Зеленским в Лондоне в четверг, сообщает издание Independent со ссылкой на неназванного представителя офиса Стармера. Ранее газета Telegraph сообщала, что разрешение США на применение британских Storm Shadow Киевом для ударов по РФ необходимо по той причине, что ракеты используются в тандеме с американскими системами. "Представитель премьер-министра (Стармера - ред.) заявил, что позиция по ракетам Storm Shadow не изменилась, несмотря на встречу с Зеленским", - говорится в сообщении. Как следует из пресс-релиза офиса британского премьера, по итогам встречи Стармер и Зеленский сошлись во мнении о необходимости обеспечить Украине "наилучшее возможное положение" в преддверии зимы и связанных с ней трудностями. Ранее газета Telegraph сообщала, что Зеленский после отказа президента США Джо Байдена от встречи, помимо встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в четверг прибудет и в Лондон для встречи с премьером Великобритании Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html
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в мире, россия, украина, великобритания, кир стармер, владимир зеленский, джо байден, нато
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО
Зеленский не убедил Стармера снять запрет на удары по России, сообщили СМИ

Independent: встреча Стармера с Зеленским не изменила позицию Лондона по ракетам

© AP Photo / Alastair GrantКот Ларри выходит из офиса премьер-министра Великобритании
Кот Ларри выходит из офиса премьер-министра Великобритании - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Alastair Grant
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Великобритания не изменила своей позиции о готовности снять запрет для Киева на нанесение ударов британскими ракетами Storm Shadow вглубь РФ после встречи премьер-министра страны Кира Стармера с Владимиром Зеленским в Лондоне в четверг, сообщает издание Independent со ссылкой на неназванного представителя офиса Стармера.
Ранее газета Telegraph сообщала, что разрешение США на применение британских Storm Shadow Киевом для ударов по РФ необходимо по той причине, что ракеты используются в тандеме с американскими системами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
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"Представитель премьер-министра (Стармера - ред.) заявил, что позиция по ракетам Storm Shadow не изменилась, несмотря на встречу с Зеленским", - говорится в сообщении.
Как следует из пресс-релиза офиса британского премьера, по итогам встречи Стармер и Зеленский сошлись во мнении о необходимости обеспечить Украине "наилучшее возможное положение" в преддверии зимы и связанных с ней трудностями.
Ранее газета Telegraph сообщала, что Зеленский после отказа президента США Джо Байдена от встречи, помимо встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в четверг прибудет и в Лондон для встречи с премьером Великобритании Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреРоссияУкраинаВеликобританияКир СтармерВладимир ЗеленскийДжо БайденНАТО
 
 
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