https://ria.ru/20241010/briks-1977405268.html
Россия выступает за участие Индонезии в БРИКС, заявил Ушаков
Россия выступает за участие Индонезии в БРИКС, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024
Россия выступает за участие Индонезии в БРИКС, заявил Ушаков
Россия выступает за участие Индонезии в БРИКС в той или иной форме, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:18
2024-10-10T15:18
2024-10-10T15:18
россия
индонезия
юрий ушаков
брикс
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия выступает за участие Индонезии в БРИКС в той или иной форме, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "Если посмотреть более широко, то я бы считал, что авторитету БРИКС способствовало бы, если бы то или иное место в нашем сотрудничестве заняла бы такая страна, как Индонезия. Это огромная страна и по территории, и по населению, ведущее мусульманское государство. Но здесь, конечно, окончательное решение зависит от руководства этой страны", - сказал Ушаков на брифинге в четверг.
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россия, индонезия, юрий ушаков, брикс
Россия, Индонезия, Юрий Ушаков, БРИКС
Россия выступает за участие Индонезии в БРИКС, заявил Ушаков
Ушаков: Россия выступает за участие Индонезии в БРИКС в той или иной форме