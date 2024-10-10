https://ria.ru/20241010/briks-1977405268.html

Россия выступает за участие Индонезии в БРИКС, заявил Ушаков

Россия выступает за участие Индонезии в БРИКС, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024

Россия выступает за участие Индонезии в БРИКС, заявил Ушаков

Россия выступает за участие Индонезии в БРИКС в той или иной форме, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:18

2024-10-10T15:18

2024-10-10T15:18

россия

индонезия

юрий ушаков

брикс

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия выступает за участие Индонезии в БРИКС в той или иной форме, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "Если посмотреть более широко, то я бы считал, что авторитету БРИКС способствовало бы, если бы то или иное место в нашем сотрудничестве заняла бы такая страна, как Индонезия. Это огромная страна и по территории, и по населению, ведущее мусульманское государство. Но здесь, конечно, окончательное решение зависит от руководства этой страны", - сказал Ушаков на брифинге в четверг.

https://ria.ru/20241010/briks-1977404770.html

россия

индонезия

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россия, индонезия, юрий ушаков, брикс