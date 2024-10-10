Рейтинг@Mail.ru
Россия выступает за участие Индонезии в БРИКС, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/briks-1977405268.html
Россия выступает за участие Индонезии в БРИКС, заявил Ушаков
Россия выступает за участие Индонезии в БРИКС, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024
Россия выступает за участие Индонезии в БРИКС, заявил Ушаков
Россия выступает за участие Индонезии в БРИКС в той или иной форме, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:18
2024-10-10T15:18
россия
индонезия
юрий ушаков
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977400229_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a82ac910d86aaccb05c10b6bc7a5d333.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия выступает за участие Индонезии в БРИКС в той или иной форме, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "Если посмотреть более широко, то я бы считал, что авторитету БРИКС способствовало бы, если бы то или иное место в нашем сотрудничестве заняла бы такая страна, как Индонезия. Это огромная страна и по территории, и по населению, ведущее мусульманское государство. Но здесь, конечно, окончательное решение зависит от руководства этой страны", - сказал Ушаков на брифинге в четверг.
https://ria.ru/20241010/briks-1977404770.html
россия
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977400229_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_10705d2bf9f90ee67950cea40de6c6ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индонезия, юрий ушаков, брикс
Россия, Индонезия, Юрий Ушаков, БРИКС
Россия выступает за участие Индонезии в БРИКС, заявил Ушаков

Ушаков: Россия выступает за участие Индонезии в БРИКС в той или иной форме

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани
Помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия выступает за участие Индонезии в БРИКС в той или иной форме, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"Если посмотреть более широко, то я бы считал, что авторитету БРИКС способствовало бы, если бы то или иное место в нашем сотрудничестве заняла бы такая страна, как Индонезия. Это огромная страна и по территории, и по населению, ведущее мусульманское государство. Но здесь, конечно, окончательное решение зависит от руководства этой страны", - сказал Ушаков на брифинге в четверг.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
БРИКС занимается строительством справедливого мироустройства, заявил Ушаков
Вчера, 15:14
 
РоссияИндонезияЮрий УшаковБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала