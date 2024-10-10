https://ria.ru/20241010/briks-1977398879.html

Двери БРИКС для государств-единомышленников открыты, заявил Ушаков

Двери БРИКС для государств-единомышленников открыты, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024

Двери БРИКС для государств-единомышленников открыты, заявил Ушаков

Двери БРИКС для государств-единомышленников открыты, сказал журналистам на брифинге помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:03

2024-10-10T15:03

2024-10-10T15:03

юрий ушаков

брикс

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Двери БРИКС для государств-единомышленников открыты, сказал журналистам на брифинге помощник президента Юрий Ушаков. "Подчеркну, что двери БРИКС для государств-единомышленников, которые разделяют основные принципы и цели нашего объединения, эти двери открыты", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20241010/guterresh-1977362664.html

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2024

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юрий ушаков, брикс