https://ria.ru/20241010/briks-1977398879.html
Двери БРИКС для государств-единомышленников открыты, заявил Ушаков
Двери БРИКС для государств-единомышленников открыты, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024
Двери БРИКС для государств-единомышленников открыты, заявил Ушаков
Двери БРИКС для государств-единомышленников открыты, сказал журналистам на брифинге помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:03
2024-10-10T15:03
2024-10-10T15:03
юрий ушаков
брикс
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Двери БРИКС для государств-единомышленников открыты, сказал журналистам на брифинге помощник президента Юрий Ушаков. "Подчеркну, что двери БРИКС для государств-единомышленников, которые разделяют основные принципы и цели нашего объединения, эти двери открыты", - сказал Ушаков.
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юрий ушаков, брикс
Двери БРИКС для государств-единомышленников открыты, заявил Ушаков
Помощник президента Ушаков: двери БРИКС для государств-единомышленников открыты