https://ria.ru/20241010/blinovskaya-1977410001.html

Суд подтвердил законность привлечения Блиновской к ответственности

Суд подтвердил законность привлечения Блиновской к ответственности - РИА Новости, 10.10.2024

Суд подтвердил законность привлечения Блиновской к ответственности

Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил законность решения налоговой инспекции о привлечении блогера и... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:38

2024-10-10T15:38

2024-10-10T15:38

москва

елена блиновская

девятый арбитражный апелляционный суд

происшествия

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил законность решения налоговой инспекции о привлечении блогера и основательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской к ответственности за налоговое правонарушение и начислении ей более 1 миллиарда рублей налогов. Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, окружной суд в четверг отклонил кассационную жалобу Блиновской на решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Согласно материалам дела, налоговая проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще на почти 227 миллионов. В итоге сумма претензий составила 1 миллиард 135 миллионов рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражный суд Москвы в апреле и апелляционный суд в июне ее претензии отклонили.

https://ria.ru/20240402/blinovskaya-1937400870.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, елена блиновская, девятый арбитражный апелляционный суд, происшествия