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Суд подтвердил законность привлечения Блиновской к ответственности - РИА Новости, 10.10.2024
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15:38 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/blinovskaya-1977410001.html
Суд подтвердил законность привлечения Блиновской к ответственности
Суд подтвердил законность привлечения Блиновской к ответственности - РИА Новости, 10.10.2024
Суд подтвердил законность привлечения Блиновской к ответственности
Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил законность решения налоговой инспекции о привлечении блогера и... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:38
2024-10-10T15:38
москва
елена блиновская
девятый арбитражный апелляционный суд
происшествия
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил законность решения налоговой инспекции о привлечении блогера и основательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской к ответственности за налоговое правонарушение и начислении ей более 1 миллиарда рублей налогов. Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, окружной суд в четверг отклонил кассационную жалобу Блиновской на решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Согласно материалам дела, налоговая проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще на почти 227 миллионов. В итоге сумма претензий составила 1 миллиард 135 миллионов рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражный суд Москвы в апреле и апелляционный суд в июне ее претензии отклонили.
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москва, елена блиновская, девятый арбитражный апелляционный суд, происшествия
Москва, Елена Блиновская, Девятый арбитражный апелляционный суд, Происшествия
Суд подтвердил законность привлечения Блиновской к ответственности

Суд отклонил кассацию Блиновской по делу о начислении миллиарда рублей налогов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Елена Блиновская. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил законность решения налоговой инспекции о привлечении блогера и основательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской к ответственности за налоговое правонарушение и начислении ей более 1 миллиарда рублей налогов.
Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, окружной суд в четверг отклонил кассационную жалобу Блиновской на решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
Согласно материалам дела, налоговая проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще на почти 227 миллионов. В итоге сумма претензий составила 1 миллиард 135 миллионов рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражный суд Москвы в апреле и апелляционный суд в июне ее претензии отклонили.
Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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МоскваЕлена БлиновскаяДевятый арбитражный апелляционный судПроисшествия
 
 
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