https://ria.ru/20241010/blinovskaya-1977409795.html
Свидетельница по делу Блиновской пришла на допрос со своим адвокатом
Свидетельница по делу Блиновской пришла на допрос со своим адвокатом - РИА Новости, 10.10.2024
Свидетельница по делу Блиновской пришла на допрос со своим адвокатом
Свидетельница по делу "королевы марафонов" Елены Блиновской пришла в суд на допрос со своим адвокатом, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:36
2024-10-10T15:36
2024-10-10T15:36
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Свидетельница по делу "королевы марафонов" Елены Блиновской пришла в суд на допрос со своим адвокатом, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. Всего суд на заседании допросил двух подруг Блиновской, которым ее муж одалживал деньги на развитие бизнеса в обмен на последующие дивиденды. По их словам, Блиновская только одобряла идею, после чего назначалась официальная встреча с Алексеем Блиновским, а сама она могла помочь лишь бесплатной рекламой. Первая свидетельница открыла по франшизе несколько ювелирных магазинов и рассчиталась с долгами. Вторая - компанию по продаже тканей. Выплатить долги она не успела - из-за уголовного дела счет ее компании арестовали и бизнес пришлось закрыть. Она пришла на допрос с адвокатом, но его помощь ей не понадобилась, за время своего допроса она не попросила консультации.
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москва, елена блиновская, алексей блиновский, россия
Москва, Елена Блиновская, Алексей Блиновский, Россия
Свидетельница по делу Блиновской пришла на допрос со своим адвокатом
Свидетельница по делу "королевы марафонов" Блиновской пришла в суд с адвокатом
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Свидетельница по делу "королевы марафонов" Елены Блиновской пришла в суд на допрос со своим адвокатом, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы.
Всего суд на заседании допросил двух подруг Блиновской, которым ее муж одалживал деньги на развитие бизнеса в обмен на последующие дивиденды. По их словам, Блиновская только одобряла идею, после чего назначалась официальная встреча с Алексеем Блиновским, а сама она могла помочь лишь бесплатной рекламой.
Первая свидетельница открыла по франшизе несколько ювелирных магазинов и рассчиталась с долгами. Вторая - компанию по продаже тканей. Выплатить долги она не успела - из-за уголовного дела счет ее компании арестовали и бизнес пришлось закрыть.
Она пришла на допрос с адвокатом, но его помощь ей не понадобилась, за время своего допроса она не попросила консультации.