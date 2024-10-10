https://ria.ru/20241010/blinovskaya-1977403457.html
Суд снял арест с части счетов Блиновской
Суд снял арест с части счетов Блиновской - РИА Новости, 10.10.2024
Суд снял арест с части счетов Блиновской
Савеловский суд Москвы снял арест с некоторых счетов "королевы марафонов" Елены Блиновской для погашения задолженности по налогам, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:11
2024-10-10T15:11
2024-10-10T15:55
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елена блиновская
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Савеловский суд Москвы снял арест с некоторых счетов "королевы марафонов" Елены Блиновской для погашения задолженности по налогам, передает корреспондент РИА Новости."Суд постановил удовлетворить (отказать в удовлетворении) ходатайства защиты об освобождении денег от ареста с перечислением в счет погашения задолженности", — огласила решение судья.Адвокаты настаивали на снятии ареста с условием, что деньги сразу переведут на счет налоговой инспекции. Согласно решению суда, речь идет примерно о 97 миллионах рублей в различных российских банках.Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.В конце августа Блиновская частично признала вину по этому делу. Она заявила, что у нее не было преступного умысла, и выразила несогласие с формулировкой "легализация доходов от преступной деятельности", ведь, по ее словам, проводить марафоны не запрещено законом. Также она подчеркнула, что ее не устраивает сумма неуплаченных налогов и ее "надо по-человечески посчитать".Как сообщил в начале октября адвокат Блиновской Иван Морозов, его подзащитная погасила более 320 миллионов рублей задолженности из 1,15 миллиарда.
https://ria.ru/20241009/kosenko-1977085903.html
https://ria.ru/20241010/blinovskaya-1977409795.html
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москва, елена блиновская
Суд снял арест с части счетов Блиновской
Суд снял арест с части счетов Блиновской для погашения налоговой задолженности
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Савеловский суд Москвы снял арест с некоторых счетов "королевы марафонов" Елены Блиновской для погашения задолженности по налогам, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Суд постановил удовлетворить (отказать в удовлетворении) ходатайства защиты об освобождении денег от ареста с перечислением в счет погашения задолженности", — огласила решение судья.
Адвокаты настаивали на снятии ареста с условием, что деньги сразу переведут на счет налоговой инспекции.
Согласно решению суда, речь идет примерно о 97 миллионах рублей в различных российских банках.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
В конце августа Блиновская частично признала вину по этому делу. Она заявила, что у нее не было преступного умысла, и выразила несогласие с формулировкой "легализация доходов от преступной деятельности", ведь, по ее словам, проводить марафоны не запрещено законом. Также она подчеркнула, что ее не устраивает сумма неуплаченных налогов и ее "надо по-человечески посчитать".
Как сообщил в начале октября адвокат Блиновской Иван Морозов, его подзащитная погасила более 320 миллионов рублей задолженности из 1,15 миллиарда.