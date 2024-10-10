https://ria.ru/20241010/bezviz-1977396812.html
Путин расширил безвизовый режим для Грузии
Путин расширил безвизовый режим для Грузии - РИА Новости, 10.10.2024
Путин расширил безвизовый режим для Грузии
Президент Владимир Путин расширил безвизовый режим на граждан Грузии, въезжающих в Россию на работу либо на срок более 90 дней, соответствующий указ разместили... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:54
2024-10-10T14:54
2024-10-10T17:54
грузия
россия
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин расширил безвизовый режим на граждан Грузии, въезжающих в Россию на работу либо на срок более 90 дней, соответствующий указ разместили на портале официального опубликования правовых актов."Внести <...> следующие изменения: a) из абзаца первого слова "с 15 мая 2023 г." исключить; б) из подпункта "а" слова "за исключением граждан, въезжающих в Россию в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в России, в том числе в целях получения образования" исключить", — сказано в документе.Поправки вносятся в президентский указ "О порядке въезда в Россию и выезда из России граждан Грузии" от 10 мая 2023 года.Документ вступил в силу в день подписания — 10 октября.В мае прошлого года Путин отменил визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в республику. Тогда визы оставили только для рабочих поездок, а также на срок более 90 дней, в том числе для получения образования.Некоторые грузинские политики раскритиковали это решение, в парламенте страны прямые рейсы между Москвой и Тбилиси даже стали косвенной причиной для потасовки.
https://ria.ru/20240928/gruziya-1975287545.html
грузия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_941127dd67ece0132fae28ed0dc514db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, россия, в мире, владимир путин
Грузия, Россия, В мире, Владимир Путин
Путин расширил безвизовый режим для Грузии
Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин расширил безвизовый режим на граждан Грузии, въезжающих в Россию на работу либо на срок более 90 дней, соответствующий указ разместили на портале официального опубликования правовых актов.
«
"Внести <...> следующие изменения: a) из абзаца первого слова "с 15 мая 2023 г." исключить; б) из подпункта "а" слова "за исключением граждан, въезжающих в Россию в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в России, в том числе в целях получения образования" исключить", — сказано в документе.
Поправки вносятся в президентский указ "О порядке въезда в Россию и выезда из России граждан Грузии" от 10 мая 2023 года.
Документ вступил в силу в день подписания — 10 октября.
В мае прошлого года Путин отменил визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в республику. Тогда визы оставили только для рабочих поездок, а также на срок более 90 дней, в том числе для получения образования.
Некоторые грузинские политики раскритиковали это решение, в парламенте страны прямые рейсы между Москвой и Тбилиси
даже стали косвенной причиной для потасовки.