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Путин расширил безвизовый режим для Грузии - РИА Новости, 10.10.2024
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14:54 10.10.2024 (обновлено: 17:54 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/bezviz-1977396812.html
Путин расширил безвизовый режим для Грузии
Путин расширил безвизовый режим для Грузии - РИА Новости, 10.10.2024
Путин расширил безвизовый режим для Грузии
Президент Владимир Путин расширил безвизовый режим на граждан Грузии, въезжающих в Россию на работу либо на срок более 90 дней, соответствующий указ разместили... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:54
2024-10-10T17:54
грузия
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин расширил безвизовый режим на граждан Грузии, въезжающих в Россию на работу либо на срок более 90 дней, соответствующий указ разместили на портале официального опубликования правовых актов.&quot;Внести &lt;...&gt; следующие изменения: a) из абзаца первого слова &quot;с 15 мая 2023 г.&quot; исключить; б) из подпункта &quot;а&quot; слова &quot;за исключением граждан, въезжающих в Россию в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в России, в том числе в целях получения образования&quot; исключить&quot;, — сказано в документе.Поправки вносятся в президентский указ "О порядке въезда в Россию и выезда из России граждан Грузии" от 10 мая 2023 года.Документ вступил в силу в день подписания — 10 октября.В мае прошлого года Путин отменил визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в республику. Тогда визы оставили только для рабочих поездок, а также на срок более 90 дней, в том числе для получения образования.Некоторые грузинские политики раскритиковали это решение, в парламенте страны прямые рейсы между Москвой и Тбилиси даже стали косвенной причиной для потасовки.
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грузия, россия, в мире, владимир путин
Грузия, Россия, В мире, Владимир Путин
Путин расширил безвизовый режим для Грузии

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин расширил безвизовый режим на граждан Грузии, въезжающих в Россию на работу либо на срок более 90 дней, соответствующий указ разместили на портале официального опубликования правовых актов.
«

"Внести <...> следующие изменения: a) из абзаца первого слова "с 15 мая 2023 г." исключить; б) из подпункта "а" слова "за исключением граждан, въезжающих в Россию в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в России, в том числе в целях получения образования" исключить", — сказано в документе.

Поправки вносятся в президентский указ "О порядке въезда в Россию и выезда из России граждан Грузии" от 10 мая 2023 года.
Документ вступил в силу в день подписания — 10 октября.
В мае прошлого года Путин отменил визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в республику. Тогда визы оставили только для рабочих поездок, а также на срок более 90 дней, в том числе для получения образования.
Некоторые грузинские политики раскритиковали это решение, в парламенте страны прямые рейсы между Москвой и Тбилиси даже стали косвенной причиной для потасовки.
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