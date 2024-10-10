https://ria.ru/20241010/bezviz-1977396812.html

Путин расширил безвизовый режим для Грузии

Путин расширил безвизовый режим для Грузии - РИА Новости, 10.10.2024

Путин расширил безвизовый режим для Грузии

Президент Владимир Путин расширил безвизовый режим на граждан Грузии, въезжающих в Россию на работу либо на срок более 90 дней, соответствующий указ разместили... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T14:54

2024-10-10T14:54

2024-10-10T17:54

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владимир путин

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин расширил безвизовый режим на граждан Грузии, въезжающих в Россию на работу либо на срок более 90 дней, соответствующий указ разместили на портале официального опубликования правовых актов."Внести <...> следующие изменения: a) из абзаца первого слова "с 15 мая 2023 г." исключить; б) из подпункта "а" слова "за исключением граждан, въезжающих в Россию в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в России, в том числе в целях получения образования" исключить", — сказано в документе.Поправки вносятся в президентский указ "О порядке въезда в Россию и выезда из России граждан Грузии" от 10 мая 2023 года.Документ вступил в силу в день подписания — 10 октября.В мае прошлого года Путин отменил визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в республику. Тогда визы оставили только для рабочих поездок, а также на срок более 90 дней, в том числе для получения образования.Некоторые грузинские политики раскритиковали это решение, в парламенте страны прямые рейсы между Москвой и Тбилиси даже стали косвенной причиной для потасовки.

https://ria.ru/20240928/gruziya-1975287545.html

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Варвара Скокшина

грузия, россия, в мире, владимир путин