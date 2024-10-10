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ЦАХАЛ назвала цель авиаудара по центру Бейрута
ЦАХАЛ назвала цель авиаудара по центру Бейрута - РИА Новости, 10.10.2024
ЦАХАЛ назвала цель авиаудара по центру Бейрута
Целью авиаудара израильских ВВС по центру Бейрута в четверг вечером был высокопоставленный член движения "Хезболлах" Вафик Сафа, который отвечал за внутреннюю... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T21:40
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Целью авиаудара израильских ВВС по центру Бейрута в четверг вечером был высокопоставленный член движения "Хезболлах" Вафик Сафа, который отвечал за внутреннюю безопасность в организации, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ". "Целью ликвидации в центре Бейрута являлся Вафик Сафа - высокопоставленный член "Хезболлах", известный как "министр обороны" организации, ответственный за вопросы внутренней безопасности", - говорится в сообщении радиостанции. Ранее очевидцы рассказали РИА Новости, что израильские самолеты ударили по району Рас ан-Набаа в центре Бейрута. В отличие от многих предыдущих израильских авианалетов на районы ливанской столицы, в этот раз Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заранее не предупреждала о необходимости покинуть ту или иную локацию в связи с планируемым ударом.
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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ назвала цель авиаудара по центру Бейрута
ЦАХАЛ: целью авиаудара по Бейруту был высокопоставленный член "Хезболлы" Сафа