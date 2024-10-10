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ЦАХАЛ назвала цель авиаудара по центру Бейрута - РИА Новости, 10.10.2024
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21:40 10.10.2024 (обновлено: 21:41 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/beyrut-1977483988.html
ЦАХАЛ назвала цель авиаудара по центру Бейрута
ЦАХАЛ назвала цель авиаудара по центру Бейрута - РИА Новости, 10.10.2024
ЦАХАЛ назвала цель авиаудара по центру Бейрута
Целью авиаудара израильских ВВС по центру Бейрута в четверг вечером был высокопоставленный член движения "Хезболлах" Вафик Сафа, который отвечал за внутреннюю... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T21:40
2024-10-10T21:41
в мире
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Целью авиаудара израильских ВВС по центру Бейрута в четверг вечером был высокопоставленный член движения "Хезболлах" Вафик Сафа, который отвечал за внутреннюю безопасность в организации, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ". "Целью ликвидации в центре Бейрута являлся Вафик Сафа - высокопоставленный член "Хезболлах", известный как "министр обороны" организации, ответственный за вопросы внутренней безопасности", - говорится в сообщении радиостанции. Ранее очевидцы рассказали РИА Новости, что израильские самолеты ударили по району Рас ан-Набаа в центре Бейрута. В отличие от многих предыдущих израильских авианалетов на районы ливанской столицы, в этот раз Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заранее не предупреждала о необходимости покинуть ту или иную локацию в связи с планируемым ударом.
https://ria.ru/20241010/udar-1977482569.html
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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ назвала цель авиаудара по центру Бейрута

ЦАХАЛ: целью авиаудара по Бейруту был высокопоставленный член "Хезболлы" Сафа

© AP Photo / Hassan AmmarДым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан
Дым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Дым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Целью авиаудара израильских ВВС по центру Бейрута в четверг вечером был высокопоставленный член движения "Хезболлах" Вафик Сафа, который отвечал за внутреннюю безопасность в организации, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ".
"Целью ликвидации в центре Бейрута являлся Вафик Сафа - высокопоставленный член "Хезболлах", известный как "министр обороны" организации, ответственный за вопросы внутренней безопасности", - говорится в сообщении радиостанции.
Ранее очевидцы рассказали РИА Новости, что израильские самолеты ударили по району Рас ан-Набаа в центре Бейрута. В отличие от многих предыдущих израильских авианалетов на районы ливанской столицы, в этот раз Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заранее не предупреждала о необходимости покинуть ту или иную локацию в связи с планируемым ударом.
Спасатели на месте авиаудара в центре Бейрута - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Минздрав Ливана заявил об 11 погибших при ударе ЦАХАЛ по Бейруту
Вчера, 21:23
 
В миреБейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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