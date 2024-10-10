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В Орловской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 10.10.2024
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11:28 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/bespilotnik-1977352571.html
В Орловской области сбили украинский беспилотник
В Орловской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 10.10.2024
В Орловской области сбили украинский беспилотник
Украинский беспилотник сбит над Орловской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:28
2024-10-10T11:28
происшествия
орловская область
андрей клычков
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит над Орловской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. "На территории Орловской области сбит вражеский БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, на месте происшествия работают оперативные службы", – написал губернатор.
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происшествия, орловская область, андрей клычков
Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков
В Орловской области сбили украинский беспилотник

Губернатор Клычков: над Орловской областью сбит украинский беспилотник

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит над Орловской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
"На территории Орловской области сбит вражеский БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, на месте происшествия работают оперативные службы", – написал губернатор.
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ПроисшествияОрловская областьАндрей Клычков
 
 
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