https://ria.ru/20241010/bespilotnik-1977352571.html
В Орловской области сбили украинский беспилотник
В Орловской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 10.10.2024
В Орловской области сбили украинский беспилотник
Украинский беспилотник сбит над Орловской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:28
2024-10-10T11:28
2024-10-10T11:28
происшествия
орловская область
андрей клычков
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит над Орловской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. "На территории Орловской области сбит вражеский БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, на месте происшествия работают оперативные службы", – написал губернатор.
https://ria.ru/20240719/pvo-1960606435.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орловская область, андрей клычков
Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков
В Орловской области сбили украинский беспилотник
Губернатор Клычков: над Орловской областью сбит украинский беспилотник