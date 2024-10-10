https://ria.ru/20241010/bespilotnik-1977352571.html

В Орловской области сбили украинский беспилотник

В Орловской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 10.10.2024

В Орловской области сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник сбит над Орловской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T11:28

2024-10-10T11:28

2024-10-10T11:28

происшествия

орловская область

андрей клычков

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит над Орловской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. "На территории Орловской области сбит вражеский БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, на месте происшествия работают оперативные службы", – написал губернатор.

https://ria.ru/20240719/pvo-1960606435.html

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, орловская область, андрей клычков