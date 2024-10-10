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Израильского журналиста, задержанного в Бейруте, выслали в США
Израильского журналиста, задержанного в Бейруте, выслали в США - РИА Новости, 10.10.2024
Израильского журналиста, задержанного в Бейруте, выслали в США
Гражданин Израиля Йехошуа Тартаковски (Yehoshua Tartakowski), работавший в Бейруте журналистом с паспортом Великобритании и задержанный в среду ливанскими... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:46
2024-10-10T12:46
2024-10-10T12:46
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Гражданин Израиля Йехошуа Тартаковски (Yehoshua Tartakowski), работавший в Бейруте журналистом с паспортом Великобритании и задержанный в среду ливанскими службами безопасности, был выслан в США, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ". Радиостанция уточняет, что израильтянин был освобожден после вмешательства США в эту ситуацию. В среду ливанская газета "Аль-Ахбар" со ссылкой на свои источники в службах безопасности сообщила о задержании в Бейруте журналиста с паспортом Великобритании, у которого при обыске был также найден израильский заграничный паспорт под именем Йехошуа Тартаковски, 1982 года рождения, место рождения США. По информации газеты, имя в паспорте совпадает с данными журналиста, который якобы работает в израильском информационном интернет-портале "Этот путь", однако под данной фамилией опубликовано всего две статьи, и обе в 2024 году, указывало издание. Ливан внесен в список стран, которые израильтянам запрещено посещать на законодательном уровне.
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в мире, сша, бейрут, великобритания, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, Бейрут, Великобритания, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильского журналиста, задержанного в Бейруте, выслали в США
"Галей ЦАХАЛ": задержанного в Бейруте журналиста выслали в США