https://ria.ru/20241010/bejrut-1977371304.html

Израильского журналиста, задержанного в Бейруте, выслали в США

Израильского журналиста, задержанного в Бейруте, выслали в США - РИА Новости, 10.10.2024

Израильского журналиста, задержанного в Бейруте, выслали в США

Гражданин Израиля Йехошуа Тартаковски (Yehoshua Tartakowski), работавший в Бейруте журналистом с паспортом Великобритании и задержанный в среду ливанскими... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:46

2024-10-10T12:46

2024-10-10T12:46

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Гражданин Израиля Йехошуа Тартаковски (Yehoshua Tartakowski), работавший в Бейруте журналистом с паспортом Великобритании и задержанный в среду ливанскими службами безопасности, был выслан в США, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ". Радиостанция уточняет, что израильтянин был освобожден после вмешательства США в эту ситуацию. В среду ливанская газета "Аль-Ахбар" со ссылкой на свои источники в службах безопасности сообщила о задержании в Бейруте журналиста с паспортом Великобритании, у которого при обыске был также найден израильский заграничный паспорт под именем Йехошуа Тартаковски, 1982 года рождения, место рождения США. По информации газеты, имя в паспорте совпадает с данными журналиста, который якобы работает в израильском информационном интернет-портале "Этот путь", однако под данной фамилией опубликовано всего две статьи, и обе в 2024 году, указывало издание. Ливан внесен в список стран, которые израильтянам запрещено посещать на законодательном уровне.

https://ria.ru/20240814/polsha-1966252714.html

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в мире, сша, бейрут, великобритания, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024