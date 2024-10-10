https://ria.ru/20241010/bavariya-1977328772.html

Премьер Баварии призвал возродить всеобщий воинский призыв

Премьер Баварии призвал возродить всеобщий воинский призыв - РИА Новости, 10.10.2024

Премьер Баварии призвал возродить всеобщий воинский призыв

Премьер-министр Баварии и лидер баварского Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер в интервью газете Bild призвал возродить в Германии всеобщий... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T09:02

2024-10-10T09:02

2024-10-10T09:02

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр Баварии и лидер баварского Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер в интервью газете Bild призвал возродить в Германии всеобщий воинский призыв "как можно скорее". "Что нужно, так это деньги для бундесвера, четкая организация, дроны... и, разумеется, воинская повинность. Как можно скорее. Иначе обороноспобность на длительный период не обеспечена", - заявил политик. Как подчеркнул Зедер, ситуация изменилась по сравнению с тем временем, когда обязательная военная служба была отменена в ФРГ в 2011 году. "Сейчас речь идет не об международном развертывании, а о защите страны и альянса. Для этого нужен совершенно... другой бундесвер", - отметил Зедер. Всеобщая воинская обязанность в ФРГ была отменена с 1 июля 2011 года. Идея возвращения воинского призыва активно обсуждалась в Германии на фоне слухов, что министр оборон Борис Писториус намерен представить свое видение по способам увеличения численности вооруженных сил. Тем не менее, он не стал объявлять о введении всеобщего воинского призыва. Вместо этого, согласно плану Писториуса, в 18 лет все граждане Германии независимо от пола будут получать от министерства обороны письмо с предложением подумать о прохождении базовой воинской службы продолжительностью шесть месяцев с возможностью добровольного продления. После этого мужчины должны будут пройти онлайн анкетирование, ответив на ряд вопросов о себе, своей семье и здоровье. Женщины могут пройти анкетирование по желанию, а мужчинам за отказ от прохождения будет предусмотрена ответственность. Этой мерой министр обороны рассчитывает увеличить численность личного состава со 181 тысячи до 203 тысяч человек, а также набирать около 15 тысяч новобранцев ежегодно.

https://ria.ru/20240507/bundesver-1944282181.html

https://ria.ru/20240524/frg-1948101323.html

https://ria.ru/20240612/sluzhba-1952352524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, бавария, маркус зедер, борис писториус, хдс/хсс